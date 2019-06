Torna Spoleto in Gioco, un’intera giornata dedicata ai bambini e al gioco

Laboratori creativi, un’esposizione ludica interattiva, eventi sportivi, proiezioni di film di animazione, spettacoli teatrali, giochi di magia e proiezioni cinematografiche: tutto questo nel densissimo programma di “Spoleto in Gioco”, un’intera giornata – dedicata ai bambini, alle famiglie e al gioco – che si svolgerà nelle vie e nelle piazze della città sabato 22 giugno.

“Siamo felici di poter riproporre dopo un’assenza di sei anni – spiega il vicesindaco Beatrice Montioni – l’esperienza di “Spoleto in Gioco”, una manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie che ha come protagonista il gioco, la fantasia, la creatività. Un evento che coniuga il piacere dello stare insieme all’importanza della dimensione ludica nei processi formativi dei ragazzi, cui si unisce anche la fondamentale componente genitoriale nella condivisione del divertimento e dell’emozione. Spoleto in Gioco si caratterizza anche per un altro aspetto: si svolge in spazi e aree della città di solito preclusi a questo tipo di attività. Fare in modo che la città si riappropri di questo patrimonio, a disposizione delle famiglie, è uno dei motivi per cui la manifestazione è inserita tra le azioni di Agenda Urbana”.

Tra i laboratori d’arte spiccano quello costruito attorno all’opera OCTETRA di Isamu Noguchi a Palazzo Collicola a cura di Sistema Museo, un laboratorio di architettura ispirato ai principi del Bauhaus insieme agli architetti di Ofarch nella location di largo Ferrer, un altro dedicato alla cucina dal titolo “Piccoli Chef all’opera” a cura dell’associazione InPerFormat ai Giardini dell’Ippocastano dove si svolgeranno anche laboratori di acqua, aria, terra e fuoco a cura del POST (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia); un altro dedicato al mini orto urbano all’interno degli spazi del CoWorking, a piazzetta Leti Sansi, a cura del Cerchio, laboratori per bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori.

In piazza Pianciani un’esposizione ludica interattiva con giochi in legno ed altri materiali a cura di Ludobus Mamma Mia e giochi fai da te con materiali di recupero in piazza Garibaldi a cura del servizio Arlecchino. Le attività sportive (tennis tavolo, pallavolo, basket, biciclette, calcetto, tiro con l’arco) avranno come cornice piazza Garibaldi e i Giardini dello Sport. A piazza d’Armi le attività di arrampicata a cura del CAI. E poi ancora cinema per bambini alla Sala Frau, spettacoli teatrali al coworking, la banda musicale dei GROOWA CIRCUS e l’esibizione itinerante dei giochi di prestigio di Mago Riccardo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Piazza Pianciani – ore 15.00 / 20.00

ESPOSIZIONE LUDICA INTERATTIVA da 0 a 99 anni

a cura dell’assemblatore creativo Ludobus Mamma Mia

In caso di pioggia l’attività si svolgerà all’interno del palazzetto vecchio di via Martiri della Resistenza

Largo Ferrer – 15.00 / 20.00

LABORATORIO BAUHAUS

costruisci insieme agli architetti di Ofarch la città Bauhaus dei tuoi sogni con costruzioni, legno e materiali vari

a cura di OFARCH URBAN CENTER

In caso di pioggia si svolgerà l’attività si svolgerà presso la sede dell’Urban Center in Corso Mazzini

Giardini dell’Ippocastano – 15.00 / 20.00

LABORATORI ACQUA, ARIA, TERRA E FUOCO

a cura del Post (Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia)

In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso Il Centro “Il Glicine” via Martiri della Resistenza

Giardini dell’Ippocastano – 15.00/20.00

LABORATORIO “PICCOLI CHEF ALL’OPERA”

A cura di Manuela Germani, associazione InPerFormat

Per questo evento è necessaria la prenotazione chiamando il numero 338.7002746

In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso Il Centro “Il Glicine” via Martiri della Resistenza

Coworking Via del Mercato – 21.00

SPETTACOLO TEATRALE a cura di Maria Luisa Morici

Racconti divertenti ed istruttivi per un pubblico di qualunque età

Coworking Via del Mercato – Primo laboratorio 16.00 / Secondo laboratorio 17.30

ATTIVITÀ LABORATORIALI DELL’ORTO

Bambini e genitori potranno sperimentare il laboratorio di Mini Orto Urbano.

Piazza Garibaldi – 10.00/12.30 – 15.00/20.00

GIOCHI FAI DA TE CON MATERIALI DI RECUPERO

A cura del Servizio Arlecchino

In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso l’Oratorio della Chiesa di San Gregorio Maggiore di Piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi – 10.00/12.30 – 15.00/20.00

ATTIVITÀ SPORTIVE

Varie attività sportive: pallavolo, biciclette

In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso il palazzetto dello sport in via Martiri della Resistenza

Giardini dello Sport – 15.00/20.00

ATTIVITÀ SPORTIVE

Varie attività sportive: Tennis tavolo, basket, calcetto, tiro con l’arco

In caso di pioggia le attività si svolgeranno presso il palazzetto dello sport in via Martiri della Resistenza

Sala Frau – proiezioni ore 21.00

CINEMA PER BAMBINI – proiezione gratuita di film di animazione con baby aperitivo

Piazzetta Leti Sansi – 15.00/20.00

CREIAMO_IN_SIEME – ATTIVITA’ LABORATORIALI PER BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI E I LORO GENITORI

a cura delle educatrici della COOPERATIVA IL CERCHIO

In caso di pioggia l’attività si svolgerà presso Palazzo Leti Sansi

Piazza D’Armi – 15.00/20.00

Attività di arrampicata presso palestra fissa Pillo Monini a cura del CAI. Servizio navetta da Piazza Garibaldi

In caso di pioggia l’attività non si svolgerà

Palazzo Collicola – 15.00/19.00

ENTRA NELLA SCULTURA E GIOCA! IN GIARDINO CON NOGUCHI

a cura di Sistema Museo

ITINERANTE: Musica con i GROOWA CIRCUS e il MAGO RICCARDO

PIAZZA GARIBALDI – Info point e fermata navetta per Piazza D’Armi

