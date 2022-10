Torna l'iniziativa ecologica "Puliamo il Mondo " a Norcia - Tuttoggi

Edizione italiana di 'Clean up the world', alla XXX Edizione, in collaborazione con gli studenti dell'Istituto De Gasperi-Battaglia

Puliamo il mondo. Torna sabato 1 ottobre l’iniziativa ecologica che coinvolgerà gli studenti delle scuole di Norcia. Perla “Sensibili ai temi della sostenibilità”

Sabato 1 ottobre torna l’iniziativa di Legambiente ‘Puliamo il Mondo’, edizione italiana di ‘Clean up the world’, giunta alla XXX Edizione, in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia di Norcia e i ragazzi delle associazioni Quintessenza e Vettore2476, con l’obiettivo di prendersi cura degli spazi verdi della cittadina attraverso opere di raccolta dei rifiuti. Punto di ritrova, a partire dalle 9:30, i giardini di Porta Romana.