Torna la mostra d'arte contemporanea "Isola Prossima": focus sull'aria al Museo Civico di Palazzo della Penna - Tuttoggi.info

Per il quarto anno consecutivo, Arpa Umbria in collaborazione con l’Associazione Art Monsters presenta la mostra d’arte contemporanea “Isola Prossima”. Dopo le precedenti edizioni che hanno esplorato temi legati a elementi naturali come l’acqua e la terra, l’edizione del 2024 si concentra sull’aria con la mostra intitolata “Aere”, curata dallo storico e critico d’arte Massimo Mattioli.

In collaborazione con il Comune di Perugia, la mostra sarà ospitata al Museo Civico di Palazzo della Penna, che vanta una collezione di opere di Gerardo Dottori, noto per l’Aeropittura. Le opere di 26 artisti internazionali saranno esposte dal 25 settembre, con un percorso che spazia dall’Ottocento fino a oggi, offrendo una visione variegata dell’elemento aria, dalle rappresentazioni romantiche del passato alle più recenti riflessioni sul cambiamento climatico e l’inquinamento. Tra le opere in mostra, una gouache del 1850 di Giacinto Gigante, l’installazione “The Cloud – Cuore” dell’artista argentino Leandro Erlich e i lavori dell’artista indiana Shilpa Gupta che riflettono sull’inquinamento atmosferico. Luca Vitone esplora invece il tema etico dell’aria con grandi tele esposte agli agenti atmosferici.

La mostra sarà inaugurata il 25 settembre alle 18:30, con il sostegno di Fondazione Perugia, Banca Intesa e il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Accademia di Belle Arti di Perugia e ISPRA.

Artisti in mostra: Giacinto Gigante, Piero Manzoni, Shilpa Gupta, Gino De Dominicis, Bruno Ceccobelli, Luca Vitone, Leandro Erlich, Mariateresa Sartori, Mario Consiglio, Berndnaut Smilde, Donato Piccolo, Juan Pablo Macías, Giovanni Gaggia, Virginia Zanetti, Paolo Manazza, Massimiliano Poggioni, Edoardo Cialfi, Olga Lepri, Arturo Casanova, Pablo Candiloro, Aldo Grazzi, Giuliano Giuggioli, Corrado Bonomi, Casper Faassen, Arcangelo Sassolino, Elvio Chiricozzi.

info su: www.isolaprossima.it

Luogo: Museo Civico di Palazzo della Penna, Via Prospero Podiani, 11, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA