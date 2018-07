Torna la Assisi Card, sconti e servizi per i turisti | Ecco come funziona

Con il lancio di Universo Assisi 2018 l’amministrazione comunale rilancia, in maniera sperimentale, l’Assisi Card, un progetto che già era stato tentato, senza troppo successo, qualche anno fa, e che ora torna in maniera più articolata, anche grazie alla collaborazione con CoopCulture che gestisce i musei comunali e all’aiuto dei proventi dell’imposta di soggiorno. La tessera, gratuita e distribuita dalle strutture ricettive, sarà data ai turisti che soggiornano almeno una notte in tutte le strutture di Assisi, centro storico e frazioni: grazie a questa, si potranno usufruire di sconti e servizi non solo negli esercizi commerciali aderenti al circuito (identificati con un logo della card in vetrina).

“L’Assisi Card – ha spiegato il sindaco Stefania Proietti – è un benvenuto per aver scelto la città e che consentirà di sconti sui servizi per la mobilità (parcheggi e taxi), per la visita ai musei cittadini e per gli acquisti. L’obiettivo è quello di attivare maggiori collaborazioni tra l’economia locale e il sistema di servizi e accoglienza, al fine di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della città. Tutto in una card, che avrà stampato uno scatto inedito della città, che oggi mostriamo per la prima volta. Il cuore pulsante del centro storico con tutti i suoi monumenti, il Parco del Monte Subasio alle spalle, sotto un cielo che abbraccia una città patrimonio Unesco e Patria di San Francesco”.

Grazie alla card, sarà possibile entrare nei musei (quelli comunali, Foro Romano, Rocca Maggiore, Pinacoteca Comunale, ma anche Museo diocesano e Cripta di San Rufino) ad ingresso ridotto, e avere agevolazioni per l’Associazione guide turistiche dell’Umbria, il bosco di San Francesco – FAI, la Cari Perugia Arte (con la mostra Una profondissima quiete curata da Vittorio Sgarbi). Promozioni sono inoltre previste per gli esercizi commerciali e le agenzie di viaggio aderenti a Confcommercio, con sconti variabili dal 10 al 15 %. Infine, anche i taxi offriranno ai possessori della Assisi Card tariffe agevolate (non comprensive di bagaglio), mentre in tutti i parcheggi a pagamento si potrà parcheggiare con uno sconto significativo, tutto il giorno (con ingressi e uscite illimitate) a soli dieci euro. Altre promozioni e sconti si potranno aggiungere durante l’anno, perché l’Assisi Card – ha concluso il sindaco – è uno strumento promozionale open”.

Oltre alla card, è stato presentato anche Universo Assisi, nove giorni – dal 21 luglio – in cui i luoghi di Assisi diventeranno palcoscenici dedicati a letteratura, danza, design, musica, teatro. Tra i partecipanti, Michael Nyman, Michele Placido con l’Anonima Frottolisti, Bjarke Ingels, Patricia Urquiola, Antonella Ruggiero, Ghemon, Tangram, Fuccelli Fisarmony, Kordz, Classica Offerta Afrobeat, Volosi, Licia Lanera, Vinicio Marchioni, Mariella Fabbris, Vittorio Continelli e tanti altri. Programma integrale, universoassisi.it

