Torna il maltempo e la neve fino a quota 300 metri - Tuttoggi

Dopo questo fine settimana caratterizzato dal tempo stabile e clima primaverile su gran parte della nostra penisola, nei prossimi giorni

dovremo aspettarci un colpo di coda dell’inverno che porterà neve fino

a quote decisamente basse su alcune regioni.

La nostra penisola verrà infatti interessata già nella giornata di oggi da condizioni di tempo instabili con temporali diffusi e possibili intense raffiche di vento con l’ingresso delle correnti settentrionali più fredde le quali interesseranno dapprima le zone settentrionali per poi spostarsi nella

giornata di domani sul Centro e sul Sud Italia.

La quota neve sull’Appennino centro-meridionale si abbasserà fino a 300 metri.

Previsioni per il 31 marzo

Umbria

Locali nevicate nella mattinata fino a quote basse sui settori orientali, asciutto altrove; nel pomeriggio e poi anche in serata la quota neve scenderà fino a 400-600 metri in Appennino, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto.

Italia

Molte nubi al mattino su Emilia e Piemonte con deboli piogge e neve oltre i 300-400 metri, ampie schiarite altrove in estensione a tutti i settori nel corso della giornata con graduale miglioramento anche al Nord Ovest

Nuvolosità diffusa su tutti i settori con piogge sparse e neve in Appennino inizialmente oltre i 1000 metri in calo fin verso i 400-600 metri nella serata, tempo più asciutto su Umbria occidentale e Toscana.

Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino con piogge sparse su settori peninsulari e nord ovest della Sardegna, quota neve in abbassamento sul Molise fin verso gli 800 metri nelle ore serali. Più asciutto sulla Sicilia.

Temperature in generale diminuzione da Nord a Sud.

Www.centrometeoitaliano.it

video: https://www.youtube.com/user/CentroMeteoItaliano/videos