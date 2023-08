Torna "Experimental Vim", video emozionali di promozione del territorio di Visioninmusica - Tuttoggi.info

Il progetto si basa sul forte potere della rete digitale, da una parte, e su quello di promozione internazionale dell'Umbria

Torna in rete “Experimental Vim“, il ciclo di video emozionali che sposano la musica internazionale cross-over con la promozione del territorio umbro: un’iniziativa realizzata da Visioninmusica grazie al supporto di Sviluppumbria attraverso il bando POR – FESR 2014-2020 – Asse 3 – 3.2.1 E PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC (DL 34/2019) “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo” – Anno 2022.

Il progetto – dichiara Silvia Alunni, direttrice artistica di Visioninmusica– si basa sul forte potere della rete digitale, da una parte, e su quello di promozione internazionale dell’immagine dell’Umbria di cui Visioninmusica ha già dimostrato negli scorsi anni di poter essere veicolo catalizzatore. Il progetto si è mostrato essere un coinvolgente strumento di promozione culturale e turistica che può contribuire a mantenere viva l’immagine della nostra regione, delle sue perle artistiche e dei suoi suggestivi scenari che in rete si mostrano in tutta la loro bellezza, riempiti dalla sola potenza della musica. Dato il successo della prima edizione, andata online lo scorso dicembre con 400mila visualizzazioni sul nostro canale YouTube, che si aggiungono ai 14.000 iscritti e ai 4 milioni di views da tutto il mondo, abbiamo pensato di proporre sulla stessa piattaforma, in anteprima, cinque nuove emozionanti performance live, focalizzate sulla famiglia dei sassofoni, che saranno visibili a tutti a partire dal prossimo mese”.

La squadra di videomaker di Visioninmusica realizza produzioni video in 4k dalle prospettive incredibili grazie all’utilizzo di droni, steadycam e regia multicamera, che esaltano il fascino delle esibizioni degli artisti e dei suggestivi luoghi che le ospitano.

Si parte infatti venerdì 1° settembre con Federico Mondelci & Simone Zanchini, protagonisti alla Cascata delle Marmore (TR), mentre l’8 settembre sarà l’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni – diretta dallo stesso Mondelci – ad eseguire nelle piscine di Stifone (TR) un repertorio che valorizza ogni timbrica della famiglia dei sassofoni: il sopranino, il soprano, il contralto, il tenore, il baritono e il basso; il 15 settembre l’Italian Saxophone Quartet, perfetta simbiosi artistica di quattro musicisti che hanno deciso di mettersi al servizio della musica da camera, si esibirà nella splendida cornice dell’Abbazia di San Nicolò a San Gemini (TR): il 22 settembre sarà la volta dell’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni che, nel meraviglioso scenario dell’Auditorium di San Domenico a Narni (TR) proporrà un repertorio che spazia dalla musica classico-romantica fino ai nostri giorni, includendo anche un nutrito numero di brani jazzistici: l’ultimo appuntamento, il 29 settembre, sarà con il quartetto di sassofonisti composto da Federico Mondelci, Julian Brodski, Silvio Rossomando e Michele Paolino con un live imperdibile da un altro dei luoghi più suggestivi dell’Umbria: la Rocca Albornoziana di Spoleto (PG).

“Sperimentare” è la parola d’ordine di questo format che sceglie di legare la musica live al territorio attraverso dialoghi tra la musica e contesti naturali: un modo per rimanere collegati alle bellezze di turismo e cultura e poter partecipare a spettacoli di pura emozione.

Online sul canale YouTube ufficiale di Visioninmusica

youtube.com/visioninmusica

1° settembre (ore 18)

Federico Mondelci & Simone Zanchini

Cascata delle Marmore – Terni

8 settembre (ore 18)

Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni

Stifone – Narni (TR)

15 settembre (ore 18)

Italian Saxophone Quartet

Abbazia di San Nicolò – San Gemini (TR)

22 settembre (ore 18)

Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni

Auditorium San Domenico – Narni (TR)

29 settembre (ore 18)

Federico Mondelci, Julian Brodski, Silvio Rossomando e Michele Paolino

Rocca Albornoz – Spoleto (PG)