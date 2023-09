Torna Assisi Teatro Sacro, dal 6 all'8 ottobre musica, danza e studio - Tuttoggi.info

In programma un convegno di studi a palazzo Bonacquisti, “Vite da santi nella narrazione spettacolare” e due spettacoli a ingresso libero

Torna dopo la prima edizione del 2017, che aveva riscosso un grandissimo successo di pubblico, la serie di spettacoli e il convegno di studi ‘Assisi Teatro Sacro’: dal 6 all’8 ottobre studiosi provenienti da diversi atenei italiani si troveranno ad Assisi per un convegno di studi a palazzo Bonacquisti, “Vite da santi nella narrazione spettacolare”, nel quale fare il punto della situazione sul genere del teatro sacro. Insieme a questo momento di approfondimento il 6 e 7 ottobre si potrà assistere a due spettacoli a ingresso gratuito: il “Ludus Danielis” e “Misa Tango”

Una tre giorni che trova ambientazione ideale in Assisi, considerata da alcuni autori culla del teatro sacro italiano. ‘Assisi Teatro Sacro’ è organizzata dall’Accademia properziana del Subasio in collaborazione con l’Università di Perugia, Dipartimento di Lettere e il sostegno del Comune di Assisi e della Fondazione Perugia, dei gestori del “Fondo Pennacchi” e della ditta Manini prefabbricati, con il patrocinio della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino Il convegno avrà la direzione scientifica di Alessandro Tinterri, mentre la direzione artistica degli spettacoli è a cura di Pier Maurizio della Porta.

Nello specifico, il 6 ottobre alle ore 21.00 a palazzo Monte frumentario in via san Francesco esordio con il più antico esempio di teatro musicale occidentale, il “Ludus Danielis”, un testo del XIII secolo opera degli Scholares della cattedrale di Beauvais, in cui si celebra la saggezza del profeta Daniele, ultimo dei quattro considerati “profeti maggiori” e alcune vicende mirabili collegate alla sua vita.

A seguire il 7 ottobre sempre alle ore 21.00 a palazzo Monte frumentario appuntamento con “Misa Tango”, messa composta in un linguaggio moderno, scritta da Luis Bacalov sui ritmi e le melodie del tango; una messa ecumenica con cui l’autore vuole dimostrare che la bellezza da dovunque provenga porta sempre al bene. L’ingresso agli spettacoli e al convegno (organizzato in 4 sedute) è gratuito.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail a psmah5@gmail.com