Torna ad Orvieto il mercatino “Indietro nel tempo”, cambia la viabilità

Il 29 e 30 gennaio mercatino di Antiquariato, collezionismo, rigatteria, modernariato, oggettistica e artigianato: modifiche alla viabilità

Torna ad Orvieto l’appuntamento con “Indietro nel tempo” – Mercatino di Antiquariato, collezionismo, rigatteria, modernariato, oggettistica e artigianato, organizzato da “Indietro nel Tempo” di Emanuele Sonaglia con il patrocinio del Comune.

Il mercatino si svolgerà nelle giornate del 29 e 30 gennaio, 26 e 27 febbraio, 26 e 27 marzo 2022 nell’area in Corso Cavour, primo tratto a partire da Piazza Cahen fino all’intersezione con Via Montemarte.

Di seguito le disposizioni per la circolazione emanate dal Settore Polizia Locale e Mobilità:

– Dalle ore 06:00 alle 20:00 di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022; dalle ore 06:00 alle 20:00 di sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 e dalle ore 06:00 alle 20:00 di sabato 26 e domenica 27 marzo 2021, è vietato il transito veicolare in Corso Cavour, Settore 1 – tratto compreso tra Piazza Cahen e Via Montemarte.

– Dalle ore 06:00 alle 20:00 di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 – dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 – dalle ore 06.00 alle ore 20.00 di sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli in Corso Cavour, sugli stalli di sosta presenti in Corso Cavour in corrispondenza dei numeri civici 371, 413, 415, 431, 419.

– I veicoli dei residenti autorizzati al transito nel Settore 1, nonché i veicoli adibiti al carico e scarico delle merci, percorreranno il percorso alternativo attraverso: Via Roma – Via Montemarte – Corso Cavour.

– Il senso unico di marcia in Via Montemarte (direzione Corso Cavour – Via Roma), sarà invertito in direzione opposta (Via Roma – Corso Cavour).- Dalla suddetta disciplina di divieto di transito sono esclusi i veicoli di pronto intervento e/o soccorso, i veicoli delle Forze di Polizia ed i veicoli adibiti alla raccolta differenziata.

– Nelle giornate ed orari sopra indicati, il varco per il controllo elettronico degli accessi – inizio Corso Cavour – Settore 1, sarà disattivato.

Il Comando della Polizia Locale adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire il normale flusso della circolazione.