Torna a casa dopo un anno per far pace con la moglie, arrestato latitante

A suo carico aveva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Perugia ma da un anno era latitante: arrestato a Lecce

A suo carico aveva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Perugia ma da un anno era latitante, anche se i suoi spostamenti erano monitorati da tempo. E’ stato così arrestato dalla polizia appena è tornato a casa a Lecce, per far pace con la moglie, un giovane latitante. Si tratta di un trentenne di origine nigeriana, che era ricercato per violazione della legge sugli stupefacenti e che deve scontare una pena di 7 mesi di reclusione.

Il giovane aveva appunto fatto perdere le sue tracce per mesi dopo un litigio con la compagna ma, rientrato a casa per fare pace con lei, ha trovato ad aspettarlo i poliziotti che l’hanno arrestato a Lecce.