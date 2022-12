Torna la "24 ore" di nuoto per aiutare la Caritas "Vogliamo superare record di 1100 km" - Tuttoggi

Dalle ore 12 di sabato 7 alle ore 12 di domenica 8 gennaio l’impianto natatorio di via Engels sarà aperto gratuitamente a tutti gli sportivi in grado di nuotare almeno 50 metri (due vasche), che vorranno cimentarsi con una piccola impresa sportiva: superare il record di 1.100 km percorsi dell’ultima edizione del 2019, la distanza Città di Castello-Parigi che sarà il primato da battere come testimonianza di una grande unione di intenti nel nome di sport e solidarietà.

“Questa manifestazione è uno dei manifesti dello sport a Città di Castello, da sempre con una forte valenza sociale, perché aperto a tutti”, ha sottolineato ieri (17 dicembre) in conferenza stampa l’assessore allo Sport Riccardo Carletti, nel ringraziare gli organizzatori “per il ritorno di una manifestazione che è entrata nel cuore di tutti i tifernati”. “Questa manifestazione e la generosità di cui siamo onorati di essere destinatari – ha detto il direttore della Caritas Gaetano Zucchini – arrivano davvero nel momento giusto, perché la Caritas sta affrontando nella nostra città un aumento delle fragilità dovuto a pandemia ed effetti della guerra in Ucraina, che sta portando da noi un numero sempre più consistente di persone bisognose”.

Sabato 7 gennaio a dare il via alla manifestazione sarà il vescovo di Città di Castello monsignor Luciano Paolucci Bedini, mentre a simboleggiare l’abbraccio di tutta la città saranno alla partenza e all’arrivo il sindaco Luca Secondi e l’assessore Carletti. “Per noi è una grande soddisfazione organizzare per la terza volta la 24 ore di nuoto – hanno spiegato il presidente dei Nuotatori Tifernati Valentino Cerrotti e il presidente del Cnat ’99 Federico Cavargini – L’obiettivo è superare i record di partecipanti e km percorsi delle precedenti edizioni, alle quali hanno preso parte complessivamente oltre 1.000 nuotatori“.

Chiunque sia interessato a scendere in vasca per partecipare alla “24 ore” di nuoto troverà ulteriori dettagli nel regolamento della manifestazione, reperibile all’ingresso dell’impianto oppure nella pagina Facebook dell’evento e dei Nuotatori Tifernati Polisport. A tutti coloro che nuoteranno verrà rilasciato attestato di percorrenza e gadget dell’evento.