Tormenta di neve a Castelluccio, i soccorsi a -15 gradi e la dedizione del Sasu nella foto virale - Tuttoggi

Virale la foto di un volontario del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria (Sasu) con il viso "congelato" a Castelluccio: il grazie della Regione Umbria

Sono intervenuti in più di 30, spalando anche a mano i cumuli di neve e ghiaccio – in condizioni proibitive – sul Pian Grande di Castelluccio di Norcia. Sono i volontari del Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria (Sasu) che domenica sera sono intervenuti per prestare assistenza a diversi automobilisti rimasti bloccati lungo il tratto di strada provinciale che da Forca di Presta porta a Castelluccio.

Da domenica sta diventando virale la foto scattata ad uno dei membri del Sasu, simbolo della dedizione, del sacrificio e dell’impegno che hanno messo in questo intervento di soccorso ma anche in tutti gli altri. “Raffiche a 130 e -15 la temperatura sul piano… Ho la faccia ustionata dal freddo. Non mi era mai successo” ha raccontato uno dei soccorritori ad alcuni amici in una chat. E poi la foto, “Dopo 5 minuti fuori dal mezzo”, che racconta più di ogni parola. Il viso letteralmente congelato di un volontario del Sasu in mezzo alla tormenta di neve a Castelluccio, senza però smettere di intervenire per permettere alle persone bloccate di tornare a casa.