Todo Mundo 2024. Cinema ed eventi nel Borgo d'Oro di Perugia nel segno della sostenibilità - Tuttoggi.info

Cinema, enogastronomia, musica, fotografia e letteratura nel segno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, per promuovere i temi e gli obiettivi dell’Agenda 2030. Torna sabato 27 e domenica 28 luglio in corso Garibaldi, a Perugia, Todo Mundo – Cinema ed eventi nel Borgo, rassegna multidisciplinare a ingresso gratuito ideata e promossa dall’associazione perugina MenteGlocale APS e realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia.

Todo Mundo è la declinazione internazionale della Sagra del Cinema, progetto di promozione cinegastronomica di MenteGlocale, che in questa sua XII edizione potrà contare sul partenariato di Legambiente Umbria e dell’associazione di quartiere AssoGaribaldi – Corso Garibaldi District, e la collaborazione di Promovideo, CIA Umbria e della libreria e spazio culturale POPUP.

Per i film delle due serate attenzione rivolta verso la cinematografia nordeuropea contemporanea, con due graffianti commedie che parlano con ironia e originalità di inclusione, parità di genere, pace e rapporto uomo-natura: Nimby – Not in my backyard, del finlandese Teemu Nikki, che verrà proiettato in piazza Lupattelli sabato 27 luglio alle 21.30, e Wild Men. Fuga dalla civiltà, del danese Thomas Daneskov, in programma domenica 28 luglio sempre alle 21.30.

Le proiezioni saranno introdotte dal documentario Birago Food Community, realizzato da MenteGlocale, che racconta e indaga le esigenze e i bisogni alimentari dei residenti del quartiere perugino di via Birago e il processo in corso di organizzazione e autogestione rispetto al tema dell’approvvigionamento di prodotti e generi alimentari, e da alcuni corti della sezione Junior del Festival CinemAmbiente di Torino.

Prima dei film serali verranno poi trasmessi estratti dai concerti Alberi da suonare e Waterfall and sounds, dal progetto Vibrazioni. Il Suono dalla Radice di Tetraktis percussioni, esplorazione dell’elemento naturale attraverso il sound engineering realizzato nel 2022 alla cascata delle Marmore e agli Stazzi del monte Subasio.

In continuità con la vocazione enogastronomica che contraddistingue Todo Mundo, spazio al cibo, con un aperitivo a km 0 – sabato 27 alle 20 – in collaborazione con i produttori di CIA Umbria del mercato di quartiere di piazza Puletti, e lo show cooking antispreco a cura di Cookism – autismo in cucina, progetto di cucina e inclusione sociale e lavorativa di persone affette da disturbi dello spettro autistico, domenica 28 luglio alle 19.30.

E infine fotografia, sabato 27 luglio, alle 10.30, con il laboratorio di cianotipia a cura di Francesco Capponi negli spazi del ristorante Il Giardino, in via dei Pellari; e letteratura, domenica 28 luglio, alle 19.30, con il reading sulla parità di genere a cura della compagnia teatrale Occhisulmondo.

