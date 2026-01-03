 Todi torna indietro di 33 anni con il "caso Calisti": se ne parla sabato 3 gennaio - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Todi torna indietro di 33 anni con il “caso Calisti”: se ne parla sabato 3 gennaio

Redazione

Todi torna indietro di 33 anni con il “caso Calisti”: se ne parla sabato 3 gennaio

Sab, 03/01/2026 - 10:07

Condividi su:

Todi torna sabato 3 gennaio indietro di quasi 33 anni fa. Un salto indietro per rivivere, con il filtro del tempo, i giorni dell’omicidio di Mara Calisti, un fatto che sconvolse per mesi la comunità tuderte. Dopo la tragedia del Palazzo del Vignola, anche quella tornata alla memoria in questi stessi giorni per quanto avvenuto a Crans-Montana, si trattò di una cosa enorme per la tranquilla vita cittadina, lontana decenni da crimini segnati dal sangue.

Se ne tornerà a parlare con la presentazione del libro “L’alfabeto del sangue” di Alvaro Fiorucci, giornalista che seguì in prima persona l’omicidio e le indagini che ne seguirono e che investirono la vita di altre famiglie, a partire della stessa della vittima. Il cosiddetto “delitto della porta chiusa” restò insoluto e, fosse avvenuto oggi, avrebbe tenuto banco, per le sue molte contraddizioni, al pari del caso Garlasco.
Non che mancò l’attenzione dei media. Tutt’altro. Ne hanno parlato nel tempo anche trasmissioni televisive nazionali, con la sorella Rita che si impegnò a lungo per cercare la verità e per non far archiviare le indagini senza un colpevole, dopo che, peraltro, sul banco dei sospettati era stato messo loro padre, che quella sera era in casa con Mara e se la ritrovò in camera con il petto sanguinante.

A ricostruire quei giorni, a raccontare i propri ricordi, nella Sala Affrescata dei Palazzi Comunali, sabato alle 17:00, ci saranno oltre all’autore il Sindaco Antonino Ruggiano, la giornalista tuderte Valentina Parasecolo ed anche la sorella di Mara, Rita Calisti, indomita combattente nel tenere viva fino a qualche anno fa la battaglia perché venisse fatta luce sull’omicidio che troncò la vita della giovane 36enne.
A far riemergere quei giorni e quella Todi ci ha pensato appunto Alvaro Fiorucci, che per i tipi della Morlacchi Editore è ripartito da quella tarda notte del 15 luglio del 1993.  Nel testo dunque la ricostruzione dei fatti attraverso gli  atti investigativi alcuni mai integralmente  pubblicati, alcune toccanti testimonianze raccolte di recente. Quindi le opinioni dalla criminologa Roberta Catania, l’esperto di analisi della scena del crimine Pietro Battista. Sono gli sviluppi dei mezzi e delle tecniche che le indagini scientifiche hanno avuto negli anni a completare l’analisi di un cold case di difficile interpretazione.
Un’inchiesta archiviata due volte, l’unico ritenuto indiziabile, ma soltanto per l’esclusione di piste alternative,  ripetutamente  scagionato, indagini senza esito su altre tre persone, l’arma del delitto che è scomparsa, il movente che non è stato individuato, la scena del crime isolata con grande ritardo. È un modo di dire “ecco questo è un mistero della camera chiusa”. In genere si usa quando gli investigatori si imbattono in un delitto commesso  in una stanza con tutti i possibili ingressi bloccati  dall’interno e con dentro  solo il corpo della vittima: non una traccia dell’assassino e nemmeno un indizio per immaginare il come della sua entrata e uscita dalla scena del crimine portandosi dietro l’arma con cui ha colpito.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Trasimeno

A Città della Pieve per l’Epifania torna lo spettacolare volo della Befana “sui tetti della città”

Orvieto

Poliziotti angeli salvano la vita ad autista in autostrada

Trasimeno

Tentato omicidio a San Sisto, 37enne arrestato a Città della Pieve

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

“Abbiamo preso Maduro”, l’annuncio di Trump dopo il raid Usa in Venezuela
Ultim'ora Italia

Strage di Crans-Montana, Tajani: “Nessun italiano tra i 6 corpi identificati”
Ultim'ora Italia

Attacco al Venezuela, colpito anche il mausoleo di Chavez

Todi

Todi torna indietro di 33 anni con il “caso Calisti”: se ne parla sabato 3 gennaio

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!