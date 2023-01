"Todi Sicura", in arrivo nuove telecamere | Investiti 15mila euro - Tuttoggi

Implementati gli impianti di video-sorveglianza della città. I nuovi kit presso le aree scolastiche e collegate ai carabinieri

In arrivo nuove telecamere per aumentare le aree video-sorvegliate della città di Todi. Con un investimento di quasi 15mila euro, a valere su specifici fondi della Prefettura di Perugia, nelle prossime settimane verranno installati quattro ulteriori kit di webcam ad alta definizione che verranno collegate alla centrale del Comando dei Carabinieri.

Il progetto è quello denominato “Scuole Sicure”, finalizzato alle attività di prevenzione e al contrasto delle sostanze stupefacenti. Per questo motivo il montaggio delle nuove telecamere è previsto in prossimità degli istituti scolastici della città: nell’area della Consolazione e Via Menicali, a Porta Perugina e nella zona di Porta Fratta e Piazzale degli Atti.