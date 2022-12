Todi si trasforma per tre giorni in crocevia delle Città del Vino - Tuttoggi

Presidente e direttore dell'associazione nazionale in visita al territorio. Incontri e tavoli di lavoro per esaltare la vocazione enoturistica

Il presidente dell’associazione nazionale delle Città del Vino, Angelo Radica, e il direttore generale, Paolo Corbini, sono in visita per tre giorni a Todi, il cui comune è entrato a far parte in anni recenti dell’associazione nella quale si riconoscono circa 500 realtà vitivinicole italiane di eccellenza.

Nell’occasione l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di iniziative finalizzate a mettere a valore la vocazione enologica ed enoturistica del territorio tuderte proprio in relazione alle opportunità offerte dall’ingresso nell’associazione.

Da venerdì a domenica, oltre a delle visite programmate nelle cantine locali, si terranno tre diversi incontri nei quali si rifletterà sul tema di quale debba essere l’identità di una Città del Vino e di come le varie articolazione della filiera, dalla produzione al consumo, debbano essere coinvolte in un progetto unitario.

Per mettere meglio a fuoco le strategie, nella giornata di sabato 3 dicembre si terrà una riunione con le altre città del vino della regione Umbria. Un secondo tavolo di lavoro è previsto domenica 4 dicembre, quando presidente e direttore delle Città del Vino si incontreranno con tutti gli operatori locali della filiera, dalle aziende viti-vinicole alle strutture ricettive, ristorative e del commercio per avere in ambito cittadino una comunità sempre più orientata all’enoturismo.