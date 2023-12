Todi ricorda l'imprenditore Roberto Prosperi | Conferimento della Cittadinanza Benemerita - Tuttoggi.info

Riconoscimento per l'impegno nella vita associativa a livello locale e regionale. Sabato 9 dicembre la cerimonia

La città di Todi ricorda Roberto Prosperi a dieci anni dalla scomparsa, avvenuta in circostanze tragiche nel 2014. Sabato 9 novembre, alle ore 17, nella Sala del Consiglio dei Palazzi comunali è infatti in programma il conferimento della Cittadinanza Benemerita all’imprenditore che è stato protagonista della vita associativa dei commercianti di Todi ma che si distinse anche per il suo impegno nelle organizzazioni di categoria a livello regionale e negli enti di promozione dell’Umbria, facendolo emergere come animatore di importanti iniziative culturali e turistiche, attività nelle quali si spese sempre con intelligenza e grande passione.

Sabato pomeriggio, oltre al Sindaco Antonino Ruggiano, che consegnerà alla famiglia il riconoscimento votato all’unanimità dal Consiglio comunale, sono previsti gli interventi di colleghi e amici che ne ricorderanno la figura di Roberto Prosperi. “Era un atto dovuto, oltre che profondamente sentito – commenta il Sindaco – per un cittadino che si è sempre impegnato molto per la comunità locale e che in quanto tale vogliamo ricordare e segnalare come esempio di impegno civico”.

Quello all’imprenditore Roberto Prosperi chiude il 2023, anno nel quale l’Amministrazione comunale ha promosso l‘istituzione di un registro di cittadini benemeriti, con l’assegnazione del riconoscimento al manager Raimondo Astarita e al giornalista Giuseppe Cerasa. Nei mesi scorsi è stata conferita anche la cittadinanza onoraria al professor Silvio Garattini e consegnata quella alla senatrice Liliana Segre.

“E’ un percorso quello istituito che intendiamo proseguire – sottolinea il Sindaco Ruggiano – per onorare e rendere omaggio quelle persone che, a diverso titolo e differenti ruoli, si sono dimostrati impegnati a favore della città e che in quanto tali riteniamo sia corretto indicare alla collettività tuderte come modello”.