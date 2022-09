Todi, al via da Pantalla la revisione toponomastica

Predisposti anche percorsi e soluzioni che consentano di evitare i disagi

Al via da Pantalla un percorso di revisione toponomastica. Con una nota della responsabile del Servizio Demografico, Federica Stagnari, l’amministrazione comunale di Todi ha reso nota infatti la necessità di adeguare la toponomastica viaria, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto Nazionale di Statistica, poiché nel territorio comunale di Todi le vie non sono ancora state tutte denominate. A ciò si aggiunge la presenza di casi di vocaboli utilizzati più volte anche in località diverse. Si tratta di aspetti che possono causare disagi ai cittadini nell’erogazione dei servizi ordinari come quello postale o straordinari come l’invio di mezzi di soccorso.

I cambi di indirizzo a seguito delle variazioni toponomastiche

In merito a questo problema il Comune di Todi ha avviato, a partire dalla frazione di Pantalla, un percorso di revisione della toponomastica che ha come conseguenza primaria “il cambio degli indirizzi a seguito di variazione toponomastica”. Il cambio dell’indirizzo conseguente a variazione della denominazione viaria comporta un disagio iniziale agli abitanti interessati, siano essi residenti, operatori economici o proprietari di immobili.