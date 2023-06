Todi, nominati i nuovi Cda di Etab e Veralli-Cortesi - Tuttoggi.info

I due Consigli, mix di esperienza e rinnovamento: 6 consiglieri su 10 sono donne. Sindaco Ruggiano, "Gli Enti sono solidi e ben amministrati"

Il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, dopo la valutazione dei curriculum ricevuti, ha proceduto alle nomine dei nuovi consigli di amministrazione degli enti di secondo livello, il cui mandato era scaduto nelle scorse settimane.

Alla Veralli-Cortesi sono stati nominati Mario Ciani, Claudia Orsini, Cristina Cruciani, Luca Seccaroni e Letizia Epifani. Spetterà al Cda eleggere, alla prima riunione, il nuovo presidente dell’azienda pubblica di servizi alla persona.

All’Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza “La Consolazione”, invece, il Sindaco ha provveduto alla nomina del nuovo presidente nella persona di Leonardo Mallozzi, che sarà affiancato dai consiglieri Annalisa Aluigi, Rachele Prosperi, Nazzareno Menghini e Agnese Buccione.

“Desidero innanzitutto ringraziare i presidenti uscenti di Etab, avvocato Claudia Orsini, e di Veralli-Cortesi, dottor Bruno Severi, e con loro i componenti dei due consigli di amministrazione appena scaduti – dichiara il Sindaco Ruggiano – per l’impegno profuso in questi cinque anni nella gestione di due enti di fondamentale importanza per la comunità cittadina: sono stati anni di grande lavoro, che hanno visto un grande attività di promozione e sviluppo del territorio ma anche di consolidamento finanziario ed amministrativo degli enti. I Consigli di Amministrazione uscenti lasciano enti solidi, prosperi e ben avviati verso un futuro di grande impegno”.

Etab è l’erede delle antiche Opere Pie di Todi che, con una storia centenaria di ben otto secoli alle spalle e un significativo patrimonio culturale e immobiliare, ha come propria missione la promozione della solidarietà sociale in ambito cittadino e la valorizzazione del Tempio della Consolazione, il più importante dei lasciti che l’ente è chiamato ad amministrare, insieme al castello di Petroro e ad oltre mille ettari di terreni.

All’azienda pubblica “Letizia Veralli, Giulio e Angelo Cortesi”, nata su iniziativa degli omonimi benefattori, fa invece capo l’attuale residenza sanitaria protetta di Cappuccini, erede della storica casa di riposo: oggetto di adeguamenti e ammodernamenti, è un modello per la qualità dell’ospitalità offerta, sostenuta anche grazie all’ingente patrimonio immobiliare e terriero che è chiamata ad amministrare.

“I nuovi Cda vedono un mix di grandi professionalità, esperienza amministrativa e giovani dalle ottime prospettive“, commenta il Sindaco. Da un lato la Veralli Cortesi, il cui Consiglio sarà composto da tre avvocati, un geometra dipendente della Provincia di Perugia ed una giovane studentessa universitaria.

Dall’altro, ETAB, che vede un nuovo presidente di lunga esperienza amministrativa, già giovane consigliere comunale e membro di precedente consiglio direttivo di Veralli -Cortesi, due Avvocati, una dottoressa funzionaria di banca e un professore in quiescenza, di grande sperienza amministrativa.

Soddisfazione, infine, viene espressa dal primo cittadino per la componente femminile dei due Cda, che, “per la prima volta nella storia del Comune, vede la partecipazione di sei donne su dieci componenti. Ci sembra un ottimo segnale”.