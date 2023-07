Todi, modifiche alla raccolta differenziata in centro: cosa cambia - Tuttoggi.info

Una modifica di servizio legata alla Raccolta Differenziata interesserà il Comune di Todi a partire dal prossimo 31 Luglio

Una modifica di servizio legata alla Raccolta Differenziata interesserà il Comune di Todi a partire dal prossimo 31 Luglio. Nello specifico saranno coinvolte via Sant’Agostino e alcuni civici di Via Angelo Cortesi, in centro storico.

Il Gestore Gesenu consegnerà, porta a porta, alle Utenze Domestiche i mastelli per il rifiuto organico e secco residuo. I cittadini potranno così differenziare tali Rifiuti, esponendo su strada il proprio mastello, per permetterne lo svuotamento da parte degli operatori, secondo i giorni comunicati nel calendario di raccolta. Inoltre, sarà installato un Ecobox per il conferimento d carta, plastica e metalli e vetro. Ad ogni utenza sarà assegnata una specifica postazione per conferire i propri rifiuti. L’accesso all’Ecobox sarà possibile mediante l’utilizzo della relativa chiave di apertura.

Per quanto riguarda invece le Utenze Non Domestiche verranno istallati Contenitori Assegnati per la raccolta differenziata di carta, plastica e metalli, organico, secco residuo. Per le utenze non domestiche Il nuovo sistema prevede esclusivamente il conferimento tramite dei contenitori assegnati muniti di serratura, che possono essere utilizzati solamente da chi è in possesso delle chiavi di apertura.

La raccolta del vetro avviene invece, tramite l’utilizzo di campane stradali.

La consegna avverrà porta a porta a partire dal 17 Luglio e verrà effettuata da operatori specializzati muniti di apposito tesserino di riconoscimento: se l’utente non sarà trovato in casa, verrà lasciato un avviso con il quale il cittadino potrà recarsi, per il ritiro, all’Urp di Todi in P.zza di Marte, secondo il seguente orario di apertura al pubblico:

Martedì 09:00 – 14:00 e 15:00 – 17:00

Giovedì 09:00 – 14:00 e 15:00 – 17:00

Venerdì 09:00 – 13:00