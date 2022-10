Todi mantiene la tradizionale Fiera di San Martino: ci saranno cento ambulanti - Tuttoggi

“Si tratta di un appuntamento ultra secolare molto caro ai tuderti – spiega il vicesindaco con delega al commercio Claudio Ranchicchio – e quindi ci si è adoperati per garantirne a tutti i costi la continuità, tenendo in debita considerazione che dopo il periodo difficile della pandemia e dell’attuale crisi economica, la fiera di San Martino potrà rappresentare un’occasione di lavoro per gli operatori del settore, che non a caso ci hanno sostenuto in questa direzione“.

I diversi uffici del Comune hanno lavorato ad una variante del consueto piano di allestimento così da garantire comunque una folta partecipazione di ambulanti e la raggiungibilità della manifestazione. A tal fine importante è stata anche la riattivazione, nei giorni scorsi, del sistema di risalita dal parcheggio di Porta Orvietana, che permetterà di iniziare a visitare la fiera anche “dall’alto”, oltre che ovviamente dalla Consolazione. La decisione finale è stata assunta nella Giunta di giovedì 27 ottobre; nei prossimi giorni verranno emanate le disposizioni conseguenti circa le modifiche alla viabilità nel centro storico per venerdì 1 novembre e l’ordinanza che disporrà la chiusura delle scuole.