Todi, lavori all’ascensore di Porta Orvietana: una navetta in sostituzione

L'impianto verrà adeguato alle nuove norme del Ministero dei trasporti, già affidati i lavori

Stop obbligato per l’ascensore inclinato di Porta Orvietana, a Todi, per consentirne l’adeguamento, in sede di revisione ventennale dell’impianto, alle prescrizioni impartite dal Ministero dei Trasporti-USITIF (emendamento di sicurezza A3).

L’intervento comporterà la sostituzione di varie componenti dell’impianto (argano, funi, pulegge) e il miglioramento della funzionalità della via di corsa attraverso la messa in opera di nuovi rulli e ruote di scorrimento. I lavori previsti daranno risposta a tutte le prescrizioni impartite dal Ministero ed aumenteranno la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto, installato appunto ormai oltre venti anni.