Todi: inaugurazione della nuova sede Cgil, uno spazio aperto alla comunità - Tuttoggi.info

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Todi: inaugurazione della nuova sede Cgil, uno spazio aperto alla comunità

Redazione

Todi: inaugurazione della nuova sede Cgil, uno spazio aperto alla comunità

Mer, 15/04/2026 - 07:18

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Essere presenti nei territori, con le persone, ascoltare i bisogni e saper individuare risposte.

È da questo impegno costante della Cgil che deriva la decisione di aprire una nuova sede a Todi, che sarà inaugurata, sabato 18 aprile alle ore 10:30, in via Angelo Cortesi 86.

Un presidio ulteriore che ospiterà la Camera del Lavoro territoriale, il Patronato INCA e la Fillea Cgil Umbria, rafforzando la presenza del sindacato e la sua capacità di ampliare servizi, garantendo ascolto e tutela.

L’apertura della nuova sede rappresenta un momento significativo di incontro e partecipazione.

In un contesto internazionale segnato da profonde trasformazioni sociali ed economiche, in cui le disuguaglianze rischiano di ampliarsi, mettendo in crisi modelli di welfare e tutele sociali, è fondamentale potenziare il patrimonio di radicamento territoriale esistente, consolidando la volontà di contrastare precarietà, lavoro irregolare e discriminazioni.

All’iniziativa parteciperanno:

Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia,

• Elisabetta Masciarri, segretaria generale Fillea Cgil Umbria e

• Michele Pagliaro, presidente Inca nazionale.

Al termine del taglio del nastro è previsto un momento conviviale.

Nel pomeriggio, alle ore 16, la giornata proseguirà con la presentazione del libro di Antonio Rocchini “Cronache dal Trasimeno. 100 anni di emancipazione contadina con Tiziana Qama e Roberto Cerquaglia che ne dialogheranno insieme all’autore.

INCA Umbria

Fillea Cgil Umbria

Camera del Lavoro di Perugia


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