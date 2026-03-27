Todi, il secondo ascensore per il centro vede la luce - Tuttoggi.info

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Todi, il secondo ascensore per il centro vede la luce

Redazione

Todi, il secondo ascensore per il centro vede la luce

Ven, 27/03/2026 - 09:46

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L’applauso di amministratori, progettisti, tecnici ed operai ha salutato mercoledì mattina il ricongiungimento delle due gallerie, una orizzontale ed una verticale, di collegamento sotterraneo tra Via Termoli e i Giardini pubblici, ultimo tratto del collegamento meccanizzato per la risalita dai parcheggi dell’area di Porta Orvietana a Via Ciuffelli, per arrivare ovvero in pieno centro storico, ad appena duecento metri da San Fortunato, Piazza del Popolo, il Duomo, i Palazzi Comunali, Piazza Garibaldi, insomma il cuore della città.

L’opera, finanziata con i fondi PNRR per la rigenerazione urbana, ha visto la realizzazione di una galleria pedonale di 18 metri di lunghezza e una di 8 metri di profondità, con quest’ultimo tratto destinato ad un ascensore in vetro che permetterà di fruire visivamente di antichi tratti murari, romani e medievali, individuati nel corso degli scavi, per poi aprirsi, al momento dello sbarco, al panorama della città affacciata sulla valle del Tevere.
Palpabile la soddisfazione, data la complessità dell’intervento, particolarmente sfidante dal punto di vista geologico e storico. Il ritrovamento di reperti durante i lavori ha comportato una variante al progetto iniziale, con una leggera traslazione del tunnel al fine di preservarne l’esistenza e di darne lettura durante la risalita in ascensore.
“Finalmente abbiamo dato ulteriore soluzione – è stato il commento del Sindaco Antonino Ruggiano – alla mobilità e accessibilità del centro storico, con un’opera tra le più significative mai realizzate a Todi, nonostante di grandi interventi in questi ultimi anni ne abbiamo fatti davvero tanti con investimenti tra città e territorio che assommano ad oltre 50 milioni di euro”.
“Quello in questione è l’ultimo dei 16 cantieri che l’Amministrazione comunale – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – ha gestito a valere sulle risorse del Piano di ripresa e resilienza, con gli altri tutti conclusi e rendicontati grazie ad un lavoro di squadra con gli uffici davvero encomiabile”.
Il nuovo percorso, che permette di superare un dislivello di 11,85 metri, risulta collegato funzionalmente al doppio ascensore inaugurato appena lo scorso settembre, che ha eliminato un primo dislivello di 22 metri con sbarco in Via della Valle Inferiore, il rione più antico e caratteristico della città.
L’ importo dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il 30 giugno, è di 1.651.296, di cui 69 mila di costi per la sicurezza. La progettualità, curata dallo Studio Marcucci e Associati di Assisi, ha visto la direzione lavori dell’ingegner Maurizio Spigarelli e la consulenza del professor Massimo Mariani, tutti presenti ieri al momento dell’abbattimento dell’ultima parete di terra, così come le diverse imprese coinvolte a diverso titolo, a partire dalla CNP Costruzioni di Todi, nella persona di Rinaldo Bico, e della GMP di Marsciano.

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