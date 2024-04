Todi Fiorita, centro storico trasformato in giardino - Tuttoggi.info

Todi fiorita torna dal 17 al 19 maggio, tutte le informazioni sull'evento dedicato al florovivaismo. Torna il concorso fotografico

Dal 17 al 19 maggio 2024, lo splendido centro storico di Todi si trasforma in un rigoglioso giardino con “Todi Fiorita“, la mostra mercato dedicata al florovivaismo (http://www.todifiorita.it/) .

Per tre giorni la città ospiterà i migliori vivaisti e collezionisti di fiori e piante con le loro produzioni, oltre ad altri espositori sempre legati al mondo del giardinaggio e della country life. In calendario, inoltre, una serie di iniziative collaterali: concerti, conferenze, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici e tanto altro.

Nell’ambito della rassegna, di concerto con l’Associazione VerdeTodi, è indetto il concorso Immagina Todi Fiorita di cui si riporta il regolamento.

Art.1 (Tema del concorso ed obiettivi)

“La Consolazione” ETAB (Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza) Todi in collaborazione e su proposta dell’Associazione VERDETODI, organizza, nell’ambito della manifestazione denominata “TODIFIORITA” edizione 2024, la quarta edizione del Concorso grafico – pittorico e fotografico “IMMAGINATODIFIORITA”

La sezione grafico pittorica prevede la presentazione di elaborati su qualsiasi supporto e con tecnica libera con la seguente tematica: “arte in fiore per un mondo di pace”.

Art. 2 (Modalità di partecipazione)

La partecipazione al concorso è in forma anonima. Si prega pertanto di seguire le indicazioni del presente regolamento ed evitare segni che contraddistinguano gli elaborati facendone intuire l’autore.

La partecipazione al concorso è gratuita, è libera ed è consentita a tutti. I partecipanti dovranno trasmettere le proprie opere al seguente indirizzo: “La Consolazione” ETAB Todi, Piazza Umberto I, n°. 6, 06059 Todi (Perugia)”.

Ogni partecipante può presentare un solo elaborato. Il formato richiesto non può superare il formato 30 x 42 cm circa, sia verticale che orizzontale, realizzato su supporto e tecnica liberi. Non verranno presi in considerazione altri formati. Nel retro dell’elaborato sarà indicato un codice così formulato: le prime due lettere del cognome, le prime due lettere del nome e il numero progressivo delle immagini da uno a tre (es. Rossi Mario scriverà per 2 opere i codici: ROMA1 e ROMA2). All’opera originale (che sarà restituita, su richiesta, al termine delle valutazioni) dovrà essere allegata la scheda di partecipazione.

Art. 3 (Scadenze)

Il materiale fotografico o grafico-pittorico e la scheda di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27 maggio 2024 .

I risultati e la data di premiazione verrà comunicata a mezzo posta elettronica.

Art. 4 (Giuria e Premi)

La giuria è nominata subito dopo la scadenza dei termini di presentazione degli elaborati ed è composta da tre componenti esperti di cui uno scelto nell’ambito del Consiglio di Amministrazione dei soggetti promotori (ETAB o Verdetodi).

L’esito del concorso, con l’elenco dei vincitori saranno pubblicati nel sito web dell’ente: www.etabtodi.it.

Sono previsti i seguenti premi, per ciascuna delle due sezioni individuate dal concorso:

Primo Classificato: medaglia e premio in prodotti filatelici/editoriali/tipici.

Secondo Classificato: medaglia e premio in prodotti filatelici/editoriali/tipici.

Terzo Classificato: medaglia e premio in prodotti filatelici/editoriali/tipici.

E’ prevista la possibilità di assegnare menzioni speciali.

Art. 5 (Responsabilità ed utilizzo del materiale)

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento di concorso ed in particolare l’autorizzazione degli autori all’utilizzo delle immagini per scopi documentali, informativi e divulgativi da parte dell’ente promotore. Ogni autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto delle immagini. I lavori grafico-pittorici originali saranno restituiti su richiesta. Resta ferma anche in questo caso la possibilità di utilizzo delle immagini dei lavori scansionati per i fini sopra richiamati. Tutte le opere ammesse, potranno essere utilizzate da “La Consolazione ETAB” e dall’Associazione VerdeTodi per la promozione e valorizzazione della Città di Todi. Gli enti promotori si riservano di organizzare una mostra tematica e/o un catalogo, inserendo in esposizione, oltre alle opere risultate vincitrici del concorso, quelle che, tra tutte le pervenute, riterranno a proprio insindacabile giudizio meritevoli.

Art. 6 (Privacy) e altre informazioni

Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti saranno utilizzati dall’ente promotore limitatamente allo svolgimento del concorso e delle iniziative ad esso connesse. I partecipanti devono sottoscrivere l’apposita dichiarazione inserita nella scheda di partecipazione in materia di trattamento dei dati personali forniti.

INFO: “La Consolazione” ETAB Todi Piazza Umberto I, nr. 6 – 06059 Todi (PG) – tel. 075.8942216 – fax 075.8949819 – posta elettronica: consolazione@etabtodi.it .