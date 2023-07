Todi Festival, presentato programma della 37^ edizione "Nove giornate ricche di stimoli" - Tuttoggi.info

Si apre il 26 agosto con l’omaggio di Iaia Forte a Patrizia Cavalli “Vita meravigliosa” e si chiude il 3 settembre con il nuovo spettacolo di Stefano Massini e Luca Barbarossa

È stato presentato ieri pomeriggio (28 luglio), presso la Sala Vetrata dei Portici Comunali a Todi, il programma completo della XXXVII edizione di Todi Festival, che si terrà dal 26 agosto al 3 settembre prossimi.

Uno dei principali appuntamenti culturali in Umbria e in Italia a presentare il quale, insieme al Sindaco di Todi Antonino Ruggiano, c’erano l’Assessore alla Cultura Alessia Marta, il direttore artistico di Todi Festival Eugenio Guarducci e il direttore generale Daniela De Paolis. “Mai come quest’anno – ha affermato il sindaco Ruggiano – il Festival arriva a sugellare un’estate straordinaria dal punto di vista dell’offerta culturale cittadina. Sono certo che, come da tradizione, la kermesse ne rappresenterà la vetta in termini di varietà e qualità della proposta. Le premesse per vivere 9 giornate ricche di stimoli, ospiti, appassionati e turisti ci sono tutte. Todi Festival, alla soglia dei suoi primi 40 anni, può ancora sprigionare energie utili alla promozione di Todi sul panorama italiano e internazionale”.

“Il Festival – ha dichiarato l’assessore Marta – si conferma ancora una volta come un contenitore attento, oltre ai testi e protagonisti selezionati dalla direzione artistica, anche alle diverse espressioni culturali della comunità. Questo mix di idee, piani sequenza e sensibilità costituiscono un valore aggiunto per la manifestazione e la città, palcoscenico sempre più ambito e che da questo contesto favorevole deve saper trarre nuova linfa per crescere nelle sue diverse articolazioni“.

Todi Festival continua quindi a rivendicare dinamismo, novità e freschezza, anche confermando il suo indirizzo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali, con la contaminazione tra generi quali teatro, musica, arte contemporanea e letteratura. “Dico sempre ai miei collaboratori – dichiara il direttore artistico Eugenio Guarducci – che lavorare a Todi e per Todi non deve essere mai considerato come qualcosa di scontato o di banale. Essere qui con il Todi Festival è un privilegio perché viviamo in un microcosmo così suggestivo e stimolante che lascerà a ognuno di noi un’importante traccia nel nostro DNA di operatori culturali“.

Programma

Main Stage | Teatro Comunale di Todi e Piazza del Popolo

Una ricca serie di appuntamenti attende il pubblico al Teatro Comunale. Ad aprire il Festival, Sabato 26 Agosto, alle ore 21, il debutto nazionale di Vita meravigliosa – in omaggio a Patrizia Cavalli – di e con Iaia Forte accompagnata dalla musica live di Diana Tejera.

Domenica 27 Agosto, ancora un debutto nazionale sul palco del Teatro Comunale, alle ore 21, dove andrà in scena la danza contemporanea con WHAT’S YOUR nAIM? L’autore, Edoardo Guarducci, porta in scena un interrogativo provocatorio che fonde in un unico termine, nAIM, l’espressione name (nome) e AIM (goal, obbiettivo). Lo spettacolo, prodotto da Todi Festival con Cornelia Dance Company, che ne cura anche la coreografia, vede sul palco i danzatori Eleonora Greco, Marta Ledeman, Marco Munno, Francesco Russo e il live music performer Flavio Paglialunga. Il progetto sonoro e la composizione musicale sono firmati Inude, mentre la scenografia e i costumi sono realizzati da Atmo.

Spazio alla prosa Lunedì 28 Agosto, sempre al Teatro Comunale alle ore 21, e al debutto nazionale di Vecchi tempi, di Harold Pinter, diretto da Pierpaolo Sepe, con Valentina Banci, Sara Bertelà, Roberto Biselli

Mercoledì 30 Agosto, alle ore 21 in Piazza del Popolo, con il primo live in Umbria di Madame. L’evento è organizzato da Moon in June in collaborazione con Todi Festival e il Comune di Todi. Con ben 34 certificazioni tra platino e oro, collezionate in soli 4 anni, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è infatti la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone, Voce, che si è aggiudicata anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Per informazioni: www.mooninjune.it.

In esclusiva regionale, Giovedì 31 Agosto il sipario si alzerà su Il presente che qualcuno chiama futuro: mixed reality e spacial computing, un esclusivo dialogo con Marco Camisani Calzolari in scena alle ore 21 al Teatro Comunale.

Venerdì 1 Settembre ancora un’esclusiva regionale, in programma alle ore 21 al Teatro Comunale, dove andrà in scena il concerto firmato BIO-Blind International Orchestra, che accoglie musicisti non vedenti e ipovedenti fra i 12 e i 65 anni. Special guest della serata sarà Javier Girotto.

Sabato 2 Settembre il Teatro Comunale tornerà ad accogliere la prosa con il debutto nazionale, alle ore 21.00, de Le volpi, di Lucia Franchi e Luca Ricci che ne cura anche la regia. In scena Antonella Attili, Giorgio Colangeli, Luisa Merloni.

Grande chiusura, Domenica 3 Settembre alle ore 21 al Teatro Comunale di Todi, con Stefano Massini e Luca Barbarossa in La verità, vi prego, sull’amore. Uno spettacolo unico, in esclusiva regionale, dove le storie si intrecciano con la canzone d’autore.

Gli spettacoli e gli incontri della Rassegna Around Todi sono a ingresso libero e gratuito, mentre i biglietti per gli spettacoli del Main Stage e della Rassegna Todi Off sono acquistabili sul sito www.todifestival.it dove è anche possibile visionare il programma completo.