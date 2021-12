Todi, convegno per celebrare il riconoscimento delle “Spighe verdi”

Convegno e consegna ufficiale della bandiera assegnata da Confagricoltura

Un convegno per celebrare ufficialmente il conseguimento della prestigiosa certificazione di Qualità “Spighe Verdi”, ottenuta per la prima volta da Todi nel 2020 e riconfermata alla nostra Città nel 2021. La Conferenza ha visto la presenza del sindaco Antonino Ruggiano e dell’assessore al Turismo ed Agricoltura Claudio Ranchicchio, del Presidente Nazionale Claudio Mazza della Fondazione FEE , che assegna ogni anno le Spighe Verdi, di Fabio Rossi, Presidente Umbria di Confagricoltura, di Marco Caprai membro della Giunta Nazionale di Confagricoltura, della Docente dell’Istituto Agrario Ciuffelli Rita Saioni, dell’Avvocato Antonella Succi, esperta di Tutela dell’Ambiente e di diritti dell’Uomo, del Professor Vincenzo Sanasi D’Arpe in rappresentanza delWorld Food Program Italia ed infine del Professor Francesco Casale, Ordinario dell’Universita di Camerino.

La consegna della bandiera

Al termine della Conferenza, la bandiera ufficiale Spighe Verdi è stata consegnata dal Presidente nazionale Mazza direttamente nelle mani del sindaco Ruggiano ed installata nell’Ufficio del Turismo dei Portici Comunali. Il Presidente Mazza ha dichiarato: “le Spighe Verdi sono un percorso continuo e Todi ne fa parte a pieno titolo“.