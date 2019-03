Todi Columns, anteprima della prova di installazione

Entra nel vivo l’omaggio che per tutto il 2019 la Città di Todi tributa alla grande artista americana Beverly Pepper, che culminerà nel mese di settembre con l’inaugurazione del “Parco di Beverly Pepper” con il percorso di sculture disposte su tutto il Parco della Rocca.

Il Sindaco Antonino Ruggiano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Moreno Primieri hanno partecipato lunedì 4 marzo presso la ditta Iron Spa di Santa Maria degli Angeli all’anteprima della prova di installazione delle Todi Columns, le 4 grandi sculture – alte circa 10 metri – che dal 6 aprile al 12 maggio saranno collocate in Piazza del Popolo, a quarant’anni dalla loro prima installazione nel 1979.

“È una grande emozione vedere le colonne riprendere vita dopo tanti anni, nel contesto di un progetto che vede Todi protagonista della cultura a livello internazionale”, ha commentato il Sindaco Ruggiano. “Credo sia una nuova dimostrazione della capacità di questa amministrazione di essere concreta al di là dei sogni: non era semplice condurre in porto un programma di questa portata, ma sono convinto che questa sia la strada giusta per restituire a Todi il ruolo che merita, anche in ambito culturale”.

Le celeberrime colonne sono state sollevate per la prima volta dopo la fabbricazione, alla presenza dell’artista Beverly Pepper, del grande fotografo Gianfranco Gorgoni, del Presidente della Fondazione Progetti Beverly Pepper Michele Ciribifera e dell’architetto Paolo Luccioni, progettista del Parco di sculture.

Le grandi sculture sono una riedizione degli originali, oggi esposti a Venezia, che a loro volta saranno il fulcro della mostra “Beverly Pepper – Art in the Open”, evento collaterale della Biennale Arte di Venezia, durante la quale verrà presentato al pubblico dell’importante rassegna e alla stampa internazionale anche il Parco di sculture di Todi.

Alla Iron Spa i presenti hanno potuto ammirare anche la scultura “Helena”, di 3 metri di altezza, attualmente in fase di fabbricazione, anche questa protagonista dall’11 maggio al 24 novembre della mostra in programma allo Spazio Thetis dell’Arsenale di Venezia, che verrà ufficializzata giovedì 7 marzo nel corso della conferenza stampa di presentazione della Biennale Arte.

