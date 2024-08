Tiro a Segno, raduno a Spoleto con gli atleti paralimpici Lazzaro e Liverani in vista di Parigi 2024 - Tuttoggi.info

La sezione Tiro a Segno di Spoleto, Centro tecnico federale Paralimpico, è protagonista ancora una volta di un importante appuntamento a livello sportivo nazionale con il raduno di preparazione di due eccellenti atleti come Andrea Liverani e Roberto Lazzaro. I due campioni si sono ritrovati al Centro di Tiro spoletino per la preparazione prima della partecipazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

I due atleti son arrivati a Spoleto con il DT della Nazionale Giuseppe Ugherani e con il Tecnico federale Marco la Verghetta.

Si tratta di un nuovo momento particolarmente importante per la sezione spoletina che ha già seguito il raduno degli atleti paralimpici dell’Esercito, a novembre 2023 e il primo Corso di Formazione degli allenatori federali di pistola e carabina sul disabile del giugno 2024, con ben 35 partecipanti da tutta Italia.

Nel frattempo si sono conclusi i lavori di rifinitura della palestra di tiro a 10 metri e la ristrutturazione dello stand a m 50.

Due impianti di livello tecnico importante. Attività giovanile di livello nazionale e attività paralimpica, due iniziative di gran rilievo della programmazione della Sezione di Spoleto.

Da ultimo, va inoltre sottolineato che al momento in Italia sono disponibili solo 3 Centri tecnici abilitati per gli atleti con disabilità, e sono Bologna, Monza e Spoleto.

Presentazione

Andrea Liverani

(Milano, 14 giugno 1990) è un tiratore italiano, medaglia di bronzo ai XVI Giochi paralimpici estivi di Tokyo, nella specialità R4 – fucile ad aria compressa 10 m in piedi SH2.

È titolare di tutti i Record Italiani nelle specialità paralimpiche sia in qualificazione che finale, sei Record Mondiali e due Record Paralimpici in qualificazione nelle specialità R4 e R5.

Ha giocato a basket in carrozzina con la squadra Briantea 84. Si è laureato in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Nel 2015 è entrato a far parte della Nazionale Italiana di Tiro a segno paralimpico.

Fin da bambino si è mostrato incline all’attività sportiva tanto da provare diverse discipline per poi proseguire, a livello amatoriale, nella pallacanestro.

Biografia

Nel mese di settembre 2010, a vent’anni, viene investito da un camion furgonato che stava eseguendo un’inversione di marcia vietata. Le sue condizioni fisiche si rivelano subito estremamente critiche. Immediatamente viene portato dai soccorsi all’Ospedale Niguarda dove riceve le prime cure e gli viene diagnosticata la perdita dell’uso delle gambe a causa di una grave lesione midollare e pertanto una paraplegia completa. Il ricovero in ospedale ed il percorso riabilitativo presso l’Unità Spinale di Milano dura quasi un anno.

Durante la degenza presso l’Unità Spinale di Milano ha la possibilità di provare diversi sport nel corso del processo riabilitativo. Al termine del ricovero in Ospedale, incuriosito e stimolato dalla possibilità di continuare a praticare sport a livello paralimpico, Liverani entra a far parte della squadra Briantea 84 in cui gioca a pallacanestro in carrozzina. Nel 2014 si approccia al tiro a segno quasi per caso. Recandosi al Tiro a Segno di Milano si appassiona fin da subito a questa disciplina sportiva e in poco tempo raggiunge ottimi risultati a livello agonistico. Grazie ai successi ottenuti l’anno successivo entra a far parte della squadra Nazionale Italiana Paralimpica di Tiro a Segno.

Nell’anno 2015 termina gli studi universitari, laureandosi in Scienze dei servizi giuridici presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Attualmente frequenta presso la medesima Università il corso di laurea magistrale in Management e Design dei Servizi e fornisce consulenza in materia previdenziale e di ottimizzazione motori di ricerca.

Nell’anno 2019 pubblica un romanzo autobiografico dal titolo La notte di San Possenti.

Roberto Lazzaro,

fa parte del mondo sportivo praticamente dalla nascita grazie ai genitori, papà Lazzaro Tiziano (1956-2017) devoto allo sport arbitro di calcio delle categorie dai primi calci agli allievi, tutto fare e volontario nella società Polisportiva San Giacomo di Novara e mamma Sergilla Marconato plurimedagliata a livello Italiano nel nuoto paralimpico categoriaS10: 50 rana, 50 stile libero

SB9: 100 rana, 100 dorso, 200 misti con la società ASHD Novara.

Grazie all’esempio dei genitori dai 4 ai 16 anni ha praticato diversi sport, tutti a livello amatoriale, calcio, tiro con l’arco, Hockey su pista, tennis, nuoto, judo, equitazione.

Nel 2012 entra a far parte del mondo del tiro a segno praticando con la pistola, nel 2014 passa alla carabina per un peggioramento della malattia ( Distrofia Muscolare Di Becker), dove poi nel 2018 entra a far parte nella Nazionale italiana Paralimpica di tiro a segno disputando la prima gara internazionale (coppa del mondo di Chateauroux 2018).

Passa poi nel 2019 nella categoria SH2 con dei buoni risultati e la qualificazione ai Mondiale di Sydney2019. Nel corso degli anni Lazzaro si è sempre prodigato nel far provare a nuovi atleti il tiro a segno in molte città del Nord/Ovest d’Italia (Piemonte, Lombardia).

Da Gennaio 2023 è stato eletto rappresentante atleti della Nazionale Paralimpica tiro a segno

con un futuro tutto da scrivere e l’impegno giornaliero nel migliorarsi sempre e aiutare a far conoscere lo sport come insegnamento di vita e Libertà

Medagliere personale

Coppa del mondo Chateauroux 2018

cat.SH1: Argento./10m terra mista a squadre

ISCH 2019

Argento R4 a squadre

Oro.R5a squadre, 15

Argento R9 a squadre

Mondiali Sidney 2019:

Bronzo. R4 a squadre

Coppa del mondo AlAin 2021

Oro R4

Bronzo R9

Coppa del mondo Chateauroux 2022

Bronzo R9 a squadre

Oro R5 a squadre

Argento R4 a squadre

Coppa del mondo Monaco 2022

Oro R5 a squadre con Record Mondiale

Argento R4

Mondiali Al Ain 2022

Argento R9 a squadre

Bronzo R4 a squadre

Campionati Europei Rotterdam 2023

Quarto classificato R4

Campionati del Mondo Lima 2023

Oro gara a squadre Mixed team R11

Argento gara a squadre R4

Campionati Europei Granada 2024

Oro a squadre carabina a metri 10 R5

Argento gara a squadre R9 carabina 50m