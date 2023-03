Tir impazzito in autostrada, autista con tasso alcolemico record denunciato

Autista ubriaco

Messa in sicurezza la viabilità, gli operatori hanno chiesto al conducente, un cittadino straniero, di scendere dal mezzo, ma proprio in quel frangente, avvedutisi della sua incapacità ad uscire autonomamente dalla cabina a causa della sua precaria instabilità, per evitare che cadesse finendo sulla carreggiata dove stavano passando altri veicoli, sono stati costretti a trattenerlo. Appena gli si sono avvicinati, i poliziotti si sono resi conto che emanava un fortissimo odore di vino e che quindi le sue condizioni fisiche erano riconducibili senza alcun dubbio ad un’ingente assunzione di alcolici.

Tasso alcolemico da record

Sottoposto ad accertamenti etilometrici, l’uomo è risultato positivo all’alcooltest ben oltre 5 volte oltre lo zero previsto per gli autotrasportatori in servizio, rilevando una misurazione pari a 2,76 g/l (per gli automobilisti il massimo consentito è 0,50 g/l). Per il conducente, pertanto, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida con la conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Soltanto la professionalità e il tempestivo intervento della Polizia Stradale hanno potuto evitare un potenziale grave incidente con conseguenze imprevedibili.