Tir contromano lungo la Flaminia: tanta paura ma nessuna conseguenza

Il conducente ha percorso un piccolo tratto a marcia indietro e si è rimesso in carreggiata

Tanta paura per gli automobilisti che, transitando in direzione Nocera Umbra, lungo la Flaminia all’altezza dello svincolo per Perugia, intorno a San Giovanni Profiamma, si sono visti arrivare un tir contromano.

Nessuna conseguenza

Il mezzo procedeva ad una bassa velocità, gli automobilisti hanno segnalato l’infrazione con il clacson e lampeggiando ripetutamente all’ignaro autista che è riuscito, fortunatamente, a fare per un piccolo tratto marcia indietro e a rimettersi sulla giusta carreggiata.

I fatti, all’incirca, poco dopo le 20.