Il tifernate Mattia Pasquetti campione italiano Allievi di getto del peso - Tuttoggi

Il tifernate dell'Atletica Libertas di Città di Castello si è laureato campione d'Italia per la prima volta nella sua categoria, con la misura di 15.61 metri

Un tifernate sul gradino più alto del podio ai Campionati italiani Allievi al PalaIndoor di Ancona. Sabato 11 febbraio Mattia Pasquetti (foto Fidal) si è infatti laureato Campione Italiano di getto del peso con la misura di 15.61 m, nonostante alcuni problemi di salute lo abbiano accompagnato fino a pochi giorni prima della gara.

È il quinto lancio a decidere la classifica nel peso, quando Pasquetti riesce a riportarsi al comando sorpassando il 15.47 m di Bryant Emovon (Team Atletico Mercurio Novara), andato provvisoriamente in testa. E’ la prima maglia tricolore per l’umbro dell’Atletica Libertas di Città di Castello, già 2° tra i cadetti due anni fa e 3° nella rassegna Under 18 all’aperto della scorsa stagione. Ottima prova anche per l’altro tifernate Augusto Cecchetti che, con la misura di 14.32 m, si è piazzato 5°.