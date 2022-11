Tetraplegia parziale dopo intervento sbagliato, chirurgo condannato a risarcire 533mila euro

Una donna era rimasta parzialmente tetraplegica dopo intervento all'ernia al disco, Corte dei conti condanna chirurgo

Ci fu un intervento chirurgico sbagliato a causare una tetraplegia parziale in una donna operata di ernia al disco nel luglio 2013 all’ospedale di Perugia. Lo ha stabilito la Corte dei conti dell’Umbria, condannando un chirurgo allora in organico al Santa Maria della Misericordia al pagamento di 533mila euro alla Regione Umbria.

La Procura regionale contabile aveva chiesto la condanna a pagare 800mila euro, cifra che però i giudici hanno ridotto valutando che “nei confronti della paziente siano state poste in atto tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche per limitare il danno”. I familiari della donna, dopo i gravissimi danni permanenti riportati, avevano chiesto i danni all’ospedale, pagati dall’assicurazione per un importo complessivo di 1 milione e 150mila euro. A cui è seguito il processo contabile per danno erariale nei confronti del chirurgo.