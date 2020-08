Tesserini venatori in ritardo, a caccia con il provvisorio

A settembre a caccia con un tesserino venatorio provvisorio. In attesa che la Regione disponga di quelli nuovi da dare alle associazioni affinché provvedano alla consegna ai rispettivi iscritti.

Questa la soluzione tampone prospettata dall’assessore Morroni, e concordata con le associazioni venatorie umbre, dopo il confronto di questa mattina con i rappresentanti di Federcaccia, Libera Caccia, Enalcaccia e Arcicaccia in merito al problema della tardiva consegna dei tesserini venatori.

La Regione, infatti, non ha ricevuto in tempo i nuovi tesserini dalla ditta incaricata di prepararli. E allora, così come già avvenuto per la caccia di selezione, si intende riparare con un documento provvisorio. Una scheda sostitutiva da utilizzare, questo l’auspicio, per il solo mese di settembre, in attesa che arrivino i nuovi tesserini.

Certo, il disagio per i cacciatori umbri e per le stesse associazioni venatorie (che devono effettuare una doppia consegna) c’è. Per questo i rappresentanti delle quattro associazioni confidano che si arrivi quanto prima ad avere i tesserini venatori definitivi.