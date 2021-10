Tesla, innovazione e nuove tecnologie in Umbria | Stel propone il noleggio delle elettriche - Tuttoggi

Innovazione, la parola d'ordine per la Stel Consulting; le due Tesla sono sinonimo di "mobilità condivisa, elettrica, dotata di intelligenza artificiale".

Innovazione e nuove tecnologie: le fondamenta del nuovo progetto a firma Stel Consulting.

Sabato 23 ottobre, in occasione dell’evento organizzato presso l’Abbazia Collemedio (PG), la Stel Consulting di Collazzone ha presentato il nuovo servizio di noleggio green, grazie alla disponibilità di una flotta di autovetture elettriche Tesla; un ottima opportunità e una chiara dimostrazione dell’interesse per la sostenibilità ambientale e per le nuove tecnologie da parte dell’azienda umbra.

Due Tesla elettriche le protagoniste della giornata

L’evento di lancio ha riscontrato un grande successo. I presenti, tra cui anche molte istituzioni, hanno potuto visionare le auto elettriche Tesla, e provare in test drive, grazie ai piloti di Noleggio Elettrico, le prestazioni delle vetture. Un’occasione straordinaria per appassionati di motori e non solo.

Da qui in avanti i mezzi presentati, un Model 3 e un Model Y, saranno messi a disposizione dei clienti, per il servizio di noleggio a breve e lungo termine.

Capponi:“Siamo entusiasti dell’impatto che ha avuto l’iniziativa”

“Siamo entusiasti dell’impatto che ha avuto quest’iniziativa”, ha dichiarato Eleonora Capponi, titolare della Stel Consulting insieme a Stefano Baldassarri. “La nostra azienda sta intraprendendo un percorso preciso; abbiamo capito, infatti, che la diffusione sul territorio dell’innovazione e della digitalizzazione deve partire da noi”.

Igor Cassina e Giancarlo Orsini alla presentazione

Nell’Abbazia Collemedio anche il ginnasta Igor Cassina, oro olimpico ad Atene nel 2004, e Giancarlo Orsini, training e learning manager. Quest’ultimo, in particolare, ha offerto il proprio contributo con un intervento sul tema “Progresso e Sostenibilità”.

La Stel Consulting e l’interesse per la mobilità elettrica

Stel Consulting è uno studio di consulenza fiscale e tributaria che ha allargato, nel tempo, il raggio d’azione a vari altri tipi di supporto come lo sviluppo digitale e la formazione delle aziende, concentrandosi in questo ultimo periodo su un concetto innovativo per l’Umbria, come apputno la “mobilità condivisa, elettrica, dotata di intelligenza artificiale”.

Un traguardo significativo, dunque, sulla base dell’insegnamento del campione olimpico Cassina, secondo il quale “l’importante è evolversi”.

Per ulteriori informazioni contattare lo 0758789089 o scrivere a info@stelconsulting.it

Immagini e video di Zalina Gazaeva