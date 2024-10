Tesei vs Proietti, questa volta il confronto sui temi dell’agricoltura

Ancora un confronto tra Donatella Tesei e Stefania Proietti, le due candidate (rispettivamente per il centrodestra e per il centrosinistra) più accreditate per la carica di governatrice umbra per i prossimi 5 anni.

Questa volta suo temi dell’agricoltura, con l’invito all’assemblea generale di Confagricoltura Umbria in programma oggi, lunedì 28 ottobre a Perugia (Hotel Giò Wine, via R. D’Andreotto 19). Assemblea a cui dalle 17 proseguirà l’incontro pubblico dal titolo “L’agricoltura è impresa”, con le domande alle due candidate, alle quali sarà anche consegnato un documento con le proposte del mondo agricolo alla politica.

Il confronto sarà anticipato dai saluti e dall’introduzione al dibattito di Fabio Rossi, presidente Confagricoltura Umbria. A seguire, prima delle due candidate, l’intervento tecnico di Francesca Todisco del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia.

I lavori dell’assemblea saranno conclusi da Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura.