Tesei Presidente, ecco la lista civica depositata

Depositata la lista Tesei Presidente, la civica collegata alla governatrice uscente che allarga l’alleanza di centrodestra.

I nomi più noti sono quelli dell’area di Perugia, dove compare l’ex presidente del Consiglio comunale, con un’esperienza passata di vicesindaco nell’amministrazione di centrosinistra, Nilo Arcudi. Insieme a Chiara Calzoni, con cui forma il gruppo consiliare perugino di Perugia Civica. E l’ex vicesindaco della seconda Giunta Romizi, allora in quota Lega, poi passato con Forza Italia subito abbandonata dopo l’insediamento tra i banchi dell’opposizione a Palazzo dei Priori. Perugina è anche Emanuela Mori, già capogruppo di Italia Viva, che alle ultime elezioni comunali aveva scelto di appoggiare la candidata del centrodestra Margherita Scoccia, senza riuscire ad entrare in Consiglio. Enrico Presilla, che a giugno aveva provato a diventare sindaco di Foligno sostenuto da civici e Alternativa Popolare. Così come a Bastia Umbra, guidata da liste civiche, aveva provato Catia Degli Esposti.

La lista Tesei Presidente

Questi tutti i nomi della lista:

