Tesei lunedì verifica Ospedale post covid e visita 2 aziende - Tuttoggi

La Governatrice dell’Umbria Donatella Tesei sarà lunedì prossimo in visita all’ospedale di Spoleto per una verifica dello stato di avanzamento dei lavori resisi necessari con il ritorno dell’ospedale alle attività ordinarie, dopo il periodo in cui era stato dedicato a fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia da covid.

La notizia, trapelata dagli ambienti sanitari allertati dalla Usl2 per ricevere la Tesei, trova conferma in queste ore da Palazzo Donini che conferma la volontà della presidente di portare avanti quanto annunciato due mesi alla riapertura del San Matteo degli Infermi e di voler personalmente verificare lo stato dell’arte.

Fine covid hospital, Tesei “Spoleto e Pantalla meglio di prima”, l’attacco a chi avvelena | Video interviste

Una visita che suona come una ‘ispezione’, atteso che la Regione non ha competenza diretta sulla gestione amministrativa, affidata alla Usl2 e, nella fattispecie, al dg Massimo De Fino.

L’agenda, a quanto trapela, prevede la visita di tutti i reparti, l’incontro con il personale sanitario per raccogliere eventuali richieste e un report su almeno quattro punti fondamentali: il ripristino del Punto nascite e il potenziamento di pediatria, la situazione del dipartimento di chirurgia robotica, l’acquisto del nuovo acceleratore lineare e le soluzioni individuate per sanare le carenze di organico.

“Nessuna parata, né conferenza stampa” dicono da Palazzo Donini “questa è la prima di una serie di visite che la Presidente intende fare per rendersi conto personalmente dello stato dell’arte in vista della integrazione con l’ospedale di Foligno che costituirà il terzo polo sanitario della regione. Nessuno accompagnerà la Presidente che saluterà solo le autorità previste dal protocollo”. Ovvero il dg De Fino, il direttore sanitario Orietta Rossi e con ogni probabilità il Commissario prefettizio Tiziana Tombesi.

Subito dopo la fine della visita, fissata per le 11, la presidente “farà visita a due importanti aziende del territorio per parlare, come già avvenuto con altre realtà industriali, sia con le maestranze, sia con gli imprenditori”.

