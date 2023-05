Terremoto, Salvini in visita a Pierantonio "Stiamo lavorando per la ricostruzione" - Tuttoggi.info

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel paese più colpito dal sisma del 9 marzo "Governo ha risposto subito con quasi 4 milioni, ora dobbiamo riportare 1000 persone nelle loro case"

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, questa mattina (8 maggio) intorno alle 12, è stato in visita a Pierantonio (Umbertide), il paese più colpito dal recente sisma del 9 marzo.

“Per questo terremoto il governo ha già fatto stanziato quasi 4 milioni in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza – ha dichiarato appena arrivato nella piazza principale del paese – E’ qualcosa che raramente in passato è accaduto in così poco tempo. C’è stata una reazione immediata nonostante non ci siano stati né morti né feriti”.

Il segretario della Lega, accompagnato dal sindaco di Umbertide e dalla presidente della Regione Donatella Tesei, ha voluto fare un sopralluogo alla scuola inagibile e ha aggiunto: “Dobbiamo dare un alloggio provvisorio a quasi 1000 persone rimaste fuori casa, per poi farle ritornare nelle proprie abitazioni. Stiamo lavorando ogni giorno per questo e per la ricostruzione”.

Dopo aver elogiato la Protezione civile per il lavoro svolto il ministro ha parlato anche di infrastrutture: “Non è possibile che nel 2023 l’Umbria sia ancora così isolata. Faremo investimenti sulla E45, E78 e alta velocità e inviterò presto anche i governatori di Umbria e Toscana per parlarne insieme”. Salvini ha poi proseguito la sua visita umbra a Umbertide e Terni, per appoggiare i rispettivi candidati sindaco.