Terremoto PSI, in Umbria si dimettono in 20 - Tuttoggi.info

“Fare questa comunicazione è l’atto più doloroso che abbiamo dovuto compiere nella nostra

militanza politica. Rassegniamo oggi le nostre dimissioni unitamente di almeno 20 membri del direttivo regionale tra cui assessori e consiglieri comunali in carica” – è quanto si legge in una nota congiunta di Federico Novelli e Ursula Masciarri, rispettivamente segretario regionale e provinciale del Psi.

“Siamo costretti a questo gesto estremo – si legge ancora nella nota – perché non possiamo in alcun modo legittimare quanto accaduto”, facendo riferimento alle decisioni del segretario nazionale, Enzo Maraio, che, tra le altre cose, ha commissariato gli organi rappresentativi regionali che, a più riprese, avevano denunciato: “metodi che avevano portato, cinque anni fa, alla liquefazione del partito in Umbria, metodi che prepotentemente si sono riaffacciati, sapientemente utilizzati dai soliti noti. Abbiamo denunciato ciò più volte, internamente e pubblicamente, lo abbiamo fatto anche in segreteria nazionale, persino sulla stampa in un corsivo di qualche mese fa”.

Psi Umbria commissariato

“Enzo Maraio ha, prima, incaricato – non si sa a quale titolo – Gerardo Labellarte per guidare le trattative in Umbria, commissariando di fatto gli organismi regionali in carica, a vantaggio di chi, in questi anni, non ha avuto mai rispetto, delle regole di convivenza, dei ruoli e, nel migliore dei casi, indebolendo così il partito di fronte agli altri interlocutori politici. Infine ha composto le liste senza tener in alcun conto dei criteri deliberati a maggioranza dagli organismi regionali.

A nulla, infatti, sono serviti né il direttivo regionale, tenuto in data 5 agosto 2024, né quello successivo del 12 settembre che si sono espressi, invece, in maniera opposta, chiedendo la cessazione dell’ingerenza nazionale, confermando la fiducia ai segretari regionale e provinciali ed onerandoli della trattativa e della costruzione di una lista di rinnovamento; anche le successive istanze di mediazione, ivi compresa quella espressa nell’ultimo direttivo del 15 ottobre scorso, non sono state prese in considerazione” – spiegano ancora i segretari.

La critica al PSI nazionale

“In spregio alla volontà espressa dagli organismi locali di partito ed al lavoro nel frattempo svolto, il

segretario nazionale ha esautorato nuovamente i tre segretari ed ha assunto decisioni a nome del Psi

ma contro quelle del Psi Umbro: ne sono un esempio la candidatura arbitraria di Cesare Carini alle

elezioni provinciali e la conferenza stampa di presentazione della c.d.“lista riformista”, una sorta di

replica di quella creata nell’ultima tornata elettorale del comune di Perugia.

Progetto anche quest’ultimo fallito come il precedente nonostante i numerosi proclami. Come se

nulla fosse il nazionale – seguitano Novelli e Masciarri – pur essendo ormai giunto alla definizione di una strategia di alleanza con Azione e Pri, esattamente la stessa già percorsa ed anticipata proprio in Umbria da noi, intorno al caposaldo del rinnovamento, ha continuato nella delegittimazione delle segreterie locali.

Non ha concesso ai legittimi organismi umbri l’utilizzo del simbolo del partito, volutamente

richiesto, ed ha osteggia il rinnovamento sino ad arrivare alla composizione delle liste intorno ai

sopra citati ‘soliti noti'”.

“PSI con la testa rivolta al passato”

“Il copione si ripete: esattamente il contrario di quanto deliberato dagli organismi umbri. Un commissariamento di fatto che rigettiamo. Dopo aver commissariato il Veneto, la Toscana ed alcune federazioni provinciali il nazionale, ha tentato di tacitare anche l’Umbria, scegliendo di archiviare il lavoro di rinnovamento compiuto in questi due anni. Un partito ancora una volta con la testa rivolta al passato. Certo non all’insegnamento nenniano del rinnovarsi o perire! Prendiamo a prestito queste parole di Giacomo Brodolini che rendono al meglio il nostro pensiero: “Tu sai che ho sempre partecipato con passione alla vita del Partito. Ma esso mi è sembrata improvvisamente scadere a tal punto da persuadermi che l’unico modo per continuare a servire gli ideali socialisti fosse non già quello di impegnarsi in una polemica troppo artificiosa, mediocre o meschina, ma quello di recare un sia pur modesto contributo ai reali movimenti di progresso che operano nella società”. Un grazie di cuore a tutti i compagni ed alle compagne che in questi due anni faticosi ed entusiasmanti ci sono stati vicino ed hanno consentito di tenere alta la gloriosa bandiera di questo partito”.