Terremoto, funzionari Commissione Europea in visita a cantiere della Basilica di San Benedetto - Tuttoggi

Il capo unità, Slujters "I lavori avanzano bene e costanti, considerato che sono iniziati a febbraio 2022. Una ottima notizia"

Funzionari della Commissione Europea in visita al cantiere della Basilica di San Benedetto per visionare lo stato di avanzamento lavori. Sono Willibrordus Slujters, capo unità della direzione generale per la politica regionale urbana, fondo europeo per lo sviluppo regionale, programma POR-FESR, e il responsabile per l’Umbria Nicola Loi che sono stati accompagnati nella visita, tra gli altri, dagli Assessori Regionali Enrico Melasecche e Paola Agabiti, dal Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, dal Soprintendente Speciale per le aree sisma del MiC Ing. Paolo Iannelli, dall’architetto Vanessa Squadroni. Presente anche il direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Ing. Stefano Nodessi Proietti.

“I lavori avanzano bene e costanti, considerato che sono iniziati a febbraio 2022. Questa è un’ottima notizia perché recupereremo un bene culturale importante. Ritengo che i fondi utilizzati qui, in questo modo e con queste tempistiche, siano stati spesi benissimo. Per noi la Basilica di Norcia è un elemento storico e culturale importante, anche da un punto di vista turistico e può tornare presto a favorire anche l’attrazione di un turismo di qualità”, ha detto Slujters.