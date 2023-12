Terremoto a Spoleto e nell’Orvietano, scuole chiuse e controlli AGGIORNAMENTI

Nella città del Festival oltre 30 scosse nella notte, ad Allerona la più intensa di 3.6. Aperte le sedi della protezione civile

Impressionante sciame sismico a Spoleto, dove, dopo le tre scosse in un minuto nel primo pomeriggio, dall’1,44 di notte sino alle 6.01 il terremoto si è fatto sentire ben 33 volte, togliendo il sonno alla popolazione, con alcune persone che hanno preferito ripararsi in auto, nonostante il freddo.

L’Invg ha rilevato le scosse di intensità maggiore all’1.45 (magnitudo 2.5); 1.57 (2.6); 2.06 (2.6), 2,26 (2.9); 3,23 (3.0); 4.10 (2.5); 5,47 (2.8).

Alle 6 di mattina il sindaco di Spoleto Andrea Sisti ha deciso, per la giornata di giovedì 7 dicembre, di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, e in genere le attività per i minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni (asili nido pubblici e privati) ed i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti.

Sono in corso verifiche su scuole ed altri edifici pubblici, anche se nella notte non si sono verificate situazioni di rischio. Aperta la sede della Protezione Civile a Santo Chiodo.

Per qualsiasi richiesta di informazione o per segnalazioni è possibile chiamare il numero 0743 222450 o scrivere all’email protezione.civile@comune.spoleto.pg.it.

Scuole chiuse anche a Orvieto e nel comprensorio (per ora ordinanze ad Allerona, Porano e Castel Viscardo), altra zona colpita dallo sciame sismico nella serata di mercoledì, con epicentro a Castel Viscardo ed Allerona, dove alle 21.06 si è registrata la scossa più forte, di intensità 3.6 della Scala Richert. Anche qui sono in corso verifiche sugli edifici pubblici e sui monumenti, tra i quali il Duomo di Orvieto.

