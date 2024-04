Terremoto a Spoleto, è il giorno dell'esercitazione. Evacuazioni diretta video | Aggiornamenti Foto e Video - Tuttoggi.info

Tutto pronto per la maxi esercitazione di protezione civile "Ponziano" che simulerà un terremoto questa mattina nella zona intorno a piazza d'Armi

Tutto pronto per la maxi esercitazione di protezione civile “Ponziano” che simulerà un terremoto questa mattina (20 aprile) nella zona intorno a piazza d’Armi. Un’attività che coinvolgerà centinaia di persone, tra cui gli studenti delle scuole superiori della zona che saranno evacuati, e che sarà possibile seguire in diretta streaming.

L’esercitazione si terrà a partire dalle ore 8.00 (simulazione sciame sismico ed attivazione del COC), per poi proseguire alle ore 9.30 con la simulazione della scossa di terremoto di magnitudo 4.57 nella zona di Piazza d’Armi. Dalle ore 9.30 alle 13.00 è in programma l’attivazione della macchina dei soccorsi, l’evacuazione degli studenti degli istituti superiori verso il Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”, l’allestimento del Posto Medico Avanzato all’interno del Palatenda, il soccorso dei feriti con simulazione di trattamento sanitario ed eventuale evacuazione verso gli ospedali, la ricerca di persone disperse all’interno di edifici scolastici, l’allestimento di area di accoglienza coperta e scoperta presso il Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota” e la pista di atletica, sopralluoghi per verifica dell’agibilità di edifici pubblici, privati e di culto.

Dalle ore 15 alle 18 ci sarà invece l’evacuazione di persone a ridotta mobilità da alcuni edifici abitativi in zona Piazza d’Armi, la messa in sicurezza di opere d’arte da ex chiesa in zona Colle San Tommaso.

L’esercitazione, quale strumento fondamentale di prevenzione e di verifica dei piani di emergenza, è quanto mai essenziale in un territorio come quello spoletino, soggetto come è noto al rischio di eventi sismici, perché consente di testare nel suo complesso la macchina dei soccorsi, con l’obiettivo di ridurre e gestire al meglio ogni eventuale situazione di criticità.

In diretta streaming nel canale Youtube del Comune di Spoleto e nella pagina Facebook istituzionale sarà possibile seguire alcune fasi dell’esercitazione.