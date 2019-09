Ternipan, Marco Serafini è il nuovo presidente della coop

Marco Serafini è il nuovo presidente di Ternipan Società Cooperativa, la società costituita dagli ex dipendenti del Gruppo Novelli che si è aggiudicata l’affitto del ramo d’azienda “panificazione” dello stabilimento di Amelia.

Marco Serafini, già vice presidente della Cooperativa, subentra ad Emiliano Cariani, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni per ragioni esclusivamente personali. Serafini sarà supportato da Marco Giuseppini, in qualità di Vice Presidente, e dall’altro Consigliere Francesco Fabrizi.

Serafini, così come gli altri due amministratori, ha partecipato a tutte le fasi preliminari che hanno condotto alla costituzione di Ternipan Società Cooperativa. Gli attuali amministratori, quindi, rappresentano la piena continuità dell’ambizioso progetto, essendo stati soci fondatori della cooperativa ed avendone seguito costantemente tutte le fasi progettuali: con lui e l’intero consiglio di amministrazione prosegue, dunque, l’azione di rilancio dello storico marchio “Interpan”.

Il rinnovato organo amministrativo sta incontrando tutti i soci ed i dipendenti della Cooperativa, nelle more della prossima convocazione dell’Assemblea, per ratificare il nuovo assetto della governance. “L’occasione – ha detto Serafini – sarà utile per operare un check dei primi mesi di attività della Cooperativa e condividere con tutti i soci, i dipendenti, Confcooperative Umbria ed i soggetti finanziatori – CFI e Fondosviluppo – il piano industriale approntato in sede di avvio dell’iniziativa”.

