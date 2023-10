Terni, Ztl aperta ai riders: Pd e Kenny lanciano discussione - Tuttoggi.info

Ztl e convenzioni per riders, i gruppi del Pd e Innovare per Terni (Kenny) hanno incontrato una rappresentanza della categoria

Dopo aver formalmente richiesto con nota del consigliere Filipponi, al presidente della terza commissione che l’ha accolta, l’audizione del comitato dei rider, abbiamo ascoltato una rappresentanza della categoria di lavoratori.. Secondo quanto riferito dai gruppi di minoranza, è emersa la necessità di una “agevolazione per l’ingresso nella zona a traffico limitato – scrivono Filipponi e Kenny – al fine di poter effettuare consegne in tempo ed in sicurezza, ed inoltre l’esigenza di poter fruire di alcune convenzioni. Come gruppi consiliari abbiamo sostenuto le legittime richieste della rappresentanza della categoria di lavoratori, inoltre abbiamo aderito all’atto presentato dalle minoranze in commissione che può servire come base per la prosecuzione della discussione”.

Ztl e riders

“Sull’ingresso in zona a traffico limitato – proseguono le minoranze – si possono a nostro avviso sia rivedere le fasce orarie di ingresso generali, oppure crearne alcune dedicate nel più complessivo ambito di riorganizzazione. Per ciò che concerne le convenzioni proporremo di verificare la possibilità di estendere quelle dell’amministrazione alla categoria, in particolare per la manutenzione dei mezzi. Siamo disponibili a lavorare al fine di dare insieme risposte concrete ed urgenti, dopo aver appunto richiesto l’audizione in terza commissione”.