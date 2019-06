Terni, vuole entrare in una festa privata ma non è gradito | Scatta la rissa

Nuovo episodio di violenza in città, questa volta in viale Brin. Già ieri sera, tra piazza San Francesco e piazza dell’Olmo alcuni cittadini stranieri avevano dato luogo a una violenta lite in strada e nella serata di oggi c’è stata una rissa. Ad indagare su quanto accaduto sono gli agenti della Questura di Terni, immediatamente intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di alcuni residenti spaventati dalla piega che stava prendendo la situazione.

Nella via, per questioni ancora al vaglio degli inquirenti, è scoppiata una violenta lite, sfociata poi in rissa, alla quale hanno preso parte cittadini per lo più di nazionalità straniera. Sembra che tutto abbia avuto origine dall’insistenza di un uomo che avrebbe voluto introdursi in una festa privata, ma che non sarebbe stato gradito agli ospiti.

Dalla lite si è passati presto alle mani e uno degli invitati in particolare ha affrontato l’ospite ‘molesto’. Altri invitati sarebbero poi intervenuti e ci sarebbe stata una colluttazione, durante la quale sembra che a un certo punto qualcuno abbia ferito all’addome uno dei contendenti per il quale è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo ha trasferito al Pronto Soccorso. Da quanto è stato possibile apprendere, sembra che tutti fossero piuttosto agitati per via dell’abbondante alcol assunto e non si esclude che il fendente all’addome dell’uomo ferito possa essere stato scagliato da una bottiglia rotta.

