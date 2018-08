Terni, violenta rissa in Viale Brin | Un uomo in ospedale col naso rotto

share

Calci e pugni tra le urla dell’uomo che ha avuto la peggio nella rissa che si è verificata nella notte appena trascorsa nei pressi di Viale Brin, hanno attirato l’attenzione dei residenti che, quando si sono resi conto di cosa stesse accadendo in strada, hanno subito dato l’allarme al centralino del 113.

Sul posto si è subito portata la Squadra Volante ma, all’arrivo degli agenti, sul posto c’era soltanto un uomo disteso a terra con molto sangue sparso ovunque; è scattata dunque la richiesta di intervento di un’autoambulanza che ha provveduto a trasferire il ferito al Pronto Soccorso, dove l’uomo è stato curato per la frattura del naso riportata in seguito alle percosse.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo aggredito è di nazionalità straniera, come i due uomini che l’avrebbero pestato per motivi che sono al vaglio degli agenti della Questura; dopo aver raccolto testimonianze e indizi in loco, i poliziotti si sono subito messi sulle tracce sui responsabili del pestaggio che potrebbero aver agito per un regolamento di conti legato allo spaccio di droga.

