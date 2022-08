Terni, uomo e donna si prendono a calci e pugni per scooter rubato - Tuttoggi

Terni, rissa in strada tra uomo e donna per uno scooter rubato. Calci e pugni dopo violenta lite. Indagini della Polizia di Stato

Nei giorni scorso la Squadra Volante di Terni è intervenuta per una violenta lite in strada, in seguito alla quale un uomo e una donna (entrambi senza fissa dimora) avevano iniziato a predersi a calci e pugni. Giunti sul posto l’uomo si era già dileguato, mentre la donna aveva rifiutato le cure del Pronto Soccorso.

Denuncia in Questura

Il giorno seguente la donna si è recata in Questura per sporgere denuncia e ha riferito agli agenti che la colluttazione era avvenuta per l’utilizzo di uno scooter che era in disposizione all’uomo. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, infatti, si trattava di un scooter che era stata rubato alla donna il pomeriggio precedente ai fatti e che l’uomo aveva ricevuto in prestito da un suo amico.