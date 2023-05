Terni, una candela per ricordare Barbara Capovani e tutti i sanitari vittime di violenza - Tuttoggi.info

Mercoledì 3 maggio, presso l'ospedale di Terni, una candela per la psichiatra Barbara Capovani.

“Mercoledì 3 maggio alle ore 20.00, sul piazzale dell’Azienda Ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, accenderemo insieme una candela per ricordare la collega Barbara Capovani e tutti gli operatori sanitari vittime di violenza”.

L’iniziativa, in ricordo della dottoressa deceduta in seguito all’aggressione subita dopo essere uscita dall’ospedale in cui lavorava, è promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Terni.