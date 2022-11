Terni, un milione dai fondi terremoto per il recupero del convento abbandonato di Colle dell'Oro - Tuttoggi

Terni, grazie ai fondi governativi per la ricostruzione post terremoto 2016, verrà recuperato il convento abbandonato di Colle dell'Oro

Nella giornata di oggi 17 novembre, la I Commissione ha approvato il progetto definitivo del sottopasso ciclopedonale che collegherà via degli Airoldi con le nuove superfici del PalaTerni. L’incremento dei costi ha richiesto una variazione di bilancio e la necessaria copertura, 300mila euro, messi a bilancio per interventi sull’ex convento di Colle dell’Oro, verranno quindi spostati per questa realizzazione. Ma, a fronte di questo spostamento c’è una buna notizia per il recupero della struttura, grazie ai fondi del Governo per la ricostruzione post terremoto 2016.

Secondo quanto riferito tramite il proprio profilo social dal consigliere Michele Rossi: “L’amministrazione comunale è riuscita ad aggiudicarsi un importante primo finanziamento (altri ne potrebbero arrivare) di 1milione e 100mila euro, per il complesso immobiliare. Ho subito approfondito con gli uffici. Si tratta di fondi governativi per la ricostruzione post terremoto 2016 destinati ai comuni fuori dal cratere. Dunque bene ha fatto l’amministrazione in risposta alle mie pressioni e sollecitazioni politiche, a concorre a tali risorse con l’immobile di Colle dell’Oro. A giorni, come ha annunciato l’assessore in Commissione, uscirà l’ordinanza del commissario per il terremoto che confermerà quanto già ci è stato annunciato e quindi verrà messo a disposizione il contributo”.