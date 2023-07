Terni su "Welcome to favelas" di Instagram | Suv contro mano - Video virale - Tuttoggi.info

Terni, Suv contromano finisce sulla pagina Instageram di Welcome to Favelas. Il video virale "Orgoglio ternano"

Terni su “Welcome to Favelas”, il canale Instagram satirico dedicato alle ‘stranezze’ immortalate con video degli utenti. L’oggetto del video è il transito di un Suv contromano in via Proietti Divi che è stato ripreso da un automobilista con tanto di commento “La gente sta male”. Il video è stato pubblicato anche dal Corriere della Sera che riposta anche i commenti sotto al post su Instagram: “Dovrebbero togliere la patente a gente così”; “Orgoglio ternano” e “Sempre peggio”. Fortunatamente non ci sono stati incidenti, anche perché gli automobilisti hanno iniziato a segnalare la manovra azzardata suonando il clacson ripetutamente.